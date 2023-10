Tite diz sim ao Flamengo e pode assumir clube ainda em outubro

O ex-técnico da seleção brasileira, Tite, deve assumir o Flamengo em outubro. As conversas entre o treinador e o clube avançaram e o anúncio está por detalhes. A informação é do portal ge.com desta terça-feira, 3.

De acordo com o portal, o contrato será até dezembro de 2024, quando se encerra o mandato do presidente Rodolfo Landim. Apoiado pela família, Tite entendeu que assumir o clube agora é potencializar o ano de 2024.

O treinador está sem trabalhar desde que deixou o comando da seleção brasileira após a Copa do Mundo do Catar. Pela seleção, ele ficou no período de 2016 a 2022, disputando também a Copa da Rússia em 2018.

Segundo o acordo, Tite também poderá levar seus auxiliares Matheus Bacchi, César Sampaio e Cléber Xavier, que estiveram juntos em todo o período de seleção. Os detalhes do contrato ainda não foram divulgados, porem o acerto está bem próximo

Informações da UOL Esporte, apontavam que ele havia recusado alguns convites para treinar seleções, visando retornar a um comando de clube.

Tite em clubes

A última vez que Tite treinou um clube foi em 2016. Na ocasião, ele estava no comando do Corinthians, onde havia vencido o Campeonato Brasileiro no ano anterior, além da Libertadores e Mundial em 2012.

Quem é Tite?

Aos 62 anos, Adenor Bachi, popularmente conhecido como Tite, deixou o Corinthians em 2016 para comandar a Seleção Brasileira. O treinador comandou a Amarelinha nas Copas do Mundo de 2018 e 2022.

O treinador ganhou notoriedade ao vencer o título inédito da Libertadores com o Corinthians no ano 2012. O Treinador também venceu o Mundial no mesmo ano.