Com ascensão do ESG, procura por líderes em inovação sustentável dispara; veja salário

Práticas ESG têm se destacado como um dos principais fatores de transformação nas empresas. Isso porque elas estão impulsionando uma mudança sem precedentes nas estratégias corporativas, renovando as prioridades de executivos e abrindo espaço para novas posições de trabalho.

É o caso do cargo de gerente de inovação sustentável, que tem ganhado cada vez mais relevância como uma posição estratégica dentro das organizações que buscam alinhar suas operações com as práticas de sustentabilidade.

Mas o que faz esse profissional? Quanto ganha? E qual o caminho para se tornar um? Veja, a seguir, as respostas para as principais dúvidas.

O que faz um gerente de inovação sustentável?

O gerente de inovação sustentável é responsável por identificar, desenvolver e implementar soluções inovadoras que alinhem as operações da empresa com as metas de sustentabilidade. Isso envolve introduzir tecnologias verdes e reestruturar processos para reduzir o impacto ambiental, por exemplo.

Este profissional trabalha em estreita colaboração com diversas áreas da empresa, como operações, desenvolvimento de produtos e recursos humanos, para garantir que as práticas sustentáveis sejam integradas de forma holística.

Suas principais funções também incluem:

Desenvolver e implementar tecnologias verdes para reduzir o impacto ambiental das operações;

Reestruturar processos internos para garantir a eficiência energética e a redução da pegada de carbono;

Colaborar com diferentes departamentos para integrar práticas sustentáveis em todas as áreas da empresa;

Comunicar as iniciativas de sustentabilidade de forma eficaz para stakeholders, fortalecendo a imagem da empresa no mercado.

Quanto ganha um gerente de inovação sustentável?

O mercado reconhece a importância e a especialização desse profissional, refletindo isso em salários atraentes. Segundo o Glassdoor, um gerente de inovação sustentável no Brasil pode ter uma remuneração que varia entre R$ 10 mil e R$ 19 mil por mês, dependendo da experiência e do porte da empresa.

Em multinacionais ou em setores altamente regulados, como energia ou farmacêutico, esse valor pode ultrapassar os R$ 30 mil mensais.

Além do salário, muitos profissionais têm acesso a benefícios robustos, incluindo bônus, participação nos lucros, planos de saúde diferenciados e oportunidades de trabalho remoto ou híbrido, um reflexo da modernização do ambiente corporativo em resposta às exigências do novo perfil de trabalho.

Habilidades e competências necessárias

Para se destacar como gerente de inovação sustentável, é fundamental desenvolver uma combinação de habilidades técnicas e competências comportamentais (soft skills). Aqui estão as principais.

Conhecimento em sustentabilidade e ESG;

Habilidade em gestão de projetos;

Familiaridade com tecnologias verdes;

Capacidade de análise de dados;

Competência em gestão de recursos;

Conhecimento em compliance e regulamentações ambientais;

Liderança e gestão de equipes;

Inovação e criatividade.

Como ingressar na carreira de gerente de inovação sustentável

De olho na necessidade crescente do mercado por profissionais capacitados em ESG, a Faculdade EXAME apresenta o Pré-MBA em ESG: Gestão e Sustentabilidade, um treinamento introdutório ao curso de pós-graduação, que revela o caminho para se tornar um gestor especializado nessa área.

O programa inclui três aulas práticas e teóricas, que totalizam carga horária de duas horas, focadas nas habilidades essenciais para profissionais de ESG e nos caminhos de carreira no setor. Veja, a seguir, o que o treinamento ensina.

Entenda a sigla ESG: como surgiu, a 6ª onda de inovação e seus impactos;

4 habilidades fundamentais: o que todo profissional ESG precisa dominar;

3 principais caminhos: quais possibilidades de atuação no mercado ESG.

Além disso, ao final do treinamento, os participantes receberão um certificado de participação assinado pela Faculdade EXAME, que atesta a participação e pode ser publicado no LinkedIn para chamar a atenção de recrutadores.

