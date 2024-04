NFL no Brasil: primeiro jogo será entre Packers e Eagles; veja como assistir

A chegada na NLF no Brasil já vem em grande estilo. Nesta quarta-feira, 10, o Philadelphia Eagles conheceu seu adversário, o Green Bay Packers, no jogo que será disputado em São Paulo. O anúncio do confronto foi feito pelo vice-presidente sênior da NFL Internacional, Gerrit Meier, em coletiva de imprensa com a prefeitura de São Paulo.

A partida não será tranquila para os Eagles: a equipe da Philadelphia, que tem no currículo somente um título (2017), enfrenta os tetracampeões do Superbowl, que partem rumo à quinta vitória na NFL.

O jogo será disputado no estádio do Corinthians, a Neo Química Arena. Essa não só é a primeira partida da NLF na América do Sul, que marca o início da temporada 2024/2025, como também será a primeira em uma sexta-feira à noite nos últimos 50 anos.

"O confronto entre Green Bay Packers e o Philadelphia Eagles é um momento extremamente emocionante para a cidade de São Paulo. Essas duas franquias certamente farão um jogo histórico, trazendo grande visibilidade global para nossa cidade e colaborando em nossos esforços de gerar empregos e impacto econômico", disse o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes.

Quando será o jogo da NFL no Brasil?

O confronto entre os Eagles e os Packers acontece no dia 6 de setembro, um dia depois da abertura oficial da temporada, na Neo Química Arena. A liga ainda não confirmou o horário da partida.

Como comprar ingressos para o jogo da NFL em São Paulo?

A venda dos ingressos ainda não começou, mas será anunciada no site oficial da partida. É possível marcar interesse, preenchendo um cadastro com nome, sobrenome e e-mail.

Popularização da NFL no Brasil

Inúmeras ações foram realizadas nas plataformas, assistir aos jogos, principalmente as edições do sempre espetacular Super Bowl, foram se tornando hábito no Brasil, associando o esporte ao convívio social. Consequentemente, a base de fãs ia aumentando. Para colaborar ainda mais no processo, Effect Sport e NFL promoveram a vinda de grandes nomes da modalidade ao país. Em 2019, Russel Wilson vive dias especiais no Rio de Janeiro, curte o Carnaval na Sapucaí e profetiza: "Temos de trazer um jogo da NFL para o Brasil".

A pandemia de covid-19 pegou o mundo de surpresa, mas acabou potencializando o cenário digital, e com a NFL Brasil não foi diferente. Ações nas redes sociais como "Copa das Torcidas" promoveu interações na casa dos milhões. O caos começou a passar, a vida a voltar ao normal e a liga no país seguia crescendo. Em 2021, mais dois canais dedicados aos fãs brasileiros foram lançados: o YouTube e o TikTok. E seriam esses os mais bem-sucedidos em tempo recorde.

Antes disso, em 2022, foi o perfil do Instagram que fez história: alcançou 500 mil seguidores, o primeiro a superar a marca entre todos os mercados internacionais da NFL. Em janeiro daquele ano, a Effect Sport deu mais um passo importante no mercado: intermediou a volta da liga à TV aberta no Brasil, em acordo com a RedeTV! para exibição do Super Bowl. "Naquele momento, entendemos que seria fundamental posicionar a NFL a novos fãs, e a TV aberta se provou ter sido uma ótima escolha, complementando o excelente trabalho que a ESPN faz há muitos anos", explica o executivo. A emissora ficou satisfeita com os resultados e estendeu o contrato para a temporada seguinte.