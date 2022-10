NBA volta hoje e ficará marcada com recorde histórico de LeBron James

Mais uma temporada da NBA começa hoje com diversos enredos, mas nenhum deles terá mais destaque que o marco histórico que LeBron James está prestes a alcançar. O futuro integrante do Hall da Fama do basquete deverá superar Kareem Abdul-Jabbar na lista de pontos anotados na maior liga do planeta.

Com 37.062 pontos marcados, o camisa 6 entra em sua 20ª campanha atrás apenas 1.325 em relação ao pivô, que cravou 38.387. E a perseguição continua hoje, com o Los Angeles Lakers enfrentando o atual campeão Golden State Warriors, comandado por Stephen Curry, às 23h (de Brasília), em São Francisco. A rodada dupla de abertura ainda conta com Boston Celtics e Philadelphia 76ers, às 20h30.

“As únicas vezes que penso nisso [recorde] é quando alguém posta nas redes sociais e acabo vendo. E, quando vejo, penso: ‘uau!’ Mas não fico calculando o que tenho que fazer ou qual a média que preciso manter para alcançar. Eu nunca levei minha carreira desta maneira. O que penso é chegar na melhor forma possível em cada temporada e estar disponível. Mas sentar aqui e estar prestes a quebrar um recorde tão longo me deixa mais humilde e é algo muito legal. Estar no mesmo patamar de Kareem, que usou esse mesmo uniforme, é incrível. Só espero que meus amigos e familiares estejam presentes na noite que isso acontecer”, declarou LeBron, durante a pré-temporada.

Se atuar em todas as partidas e mantiver a sua média da carreira de cerca de 27 pontos por jogo, James levará somente 49 partidas para ultrapassar a marca. Na última temporada, mesmo com algumas lesões, LeBron disputou 56 dos 82 jogos e manteve a média de 30 pontos a cada vez que entrou em quadra. Ou seja, somente uma contusão muito grave, capaz de o tirar por mais da metade do campeonato, impediria o recorde de ser quebrado. Adam Silver, comissário da NBA, já pode preparar as homenagens.

“Um recorde que demorou tanto tempo para ser quebrado mexe não só com o LeBron James, com o Lakers, mas também com toda a liga e tudo o que gira em torno dela. Por exemplo, se ele ultrapassar o Kareem em uma partida em Houston, em Memphis, em Miami, qualquer cidade se mobilizará para receber esse evento memorável. A rede hoteleira é afetada, o comércio ganhará uma injeção de receitas, produtos serão consumidos... A NBA é especialista em registrar momentos como esse e deve preparar uma série de ações para quando o feito de fato ocorrer. Com toda a certeza ela já tem tudo planejado. Não é só a marca LeBron James que cresce, a NBA também capitaliza em cima”, avalia Pedro Melo, Chief Commercial Officer (CCO) do Atlético-MG e responsável pelos contratos de patrocínios do clube.

Segundo a revista Forbes, LeBron James é o segundo atleta mais bem pago do mundo, atrás somente de Lionel Messi. E sua receita vem em maior parte de fora das quadras. Do montante de US$ 121 milhões (R$ 637 milhões), 66,1% é arrecadado por meio de patrocínios e parcerias.

“LeBron James já é mais que um dos maiores atletas da história do basquete. É um ícone global, um gerador de tendências, uma marca. Que se fortalece ainda mais atingindo números impensáveis. O que vai ser feito em torno desse grande momento? Eventos, produtos, conteúdo… Certamente o 'Team LeBron' e a NBA já têm grandes planos para extrair o máximo dessa história”, analisa Armênio Neto, especialista de marketing, ex-gerente do Santos Futebol Clube.

É verdade também que LeBron aceita ganhar menos de suas equipes para trazer mais ajuda em quadra, pois a NBA funciona com teto salarial e as franquias não podem buscar reforços sem adequar suas folhas de pagamentos. E, após o fracasso na última temporada, em que não conseguiu sua vaga nos playoffs, o Lakers vem atrás da redenção e assinou com uma boa contratação. Além de manter a estrutura com James, Anthony Davis e Russell Westbrook, a equipe californiana foi atrás do polêmico e ótimo defensor Patrick Beverley.

O Los Angeles, no entanto, terá concorrência pesada dentro de sua própria conferência. O Warriors vem forte em busca de mais um título e conta com o retorno de Wiseman, jovem promissor que perdeu a última temporada lesionado. O Denver Nuggets, do MVP Nikola Jokic, também terá a volta do all-star Jamal Murray. O Clippers, rival da cidade, é outro candidato, após o retorno de Kawhi Leonard. Do outro lado, no Leste, Giannis Antetokounmpo poderá contar novamente com seu parceiro Khris Middleton no Bucks.

De acordo com o mundo das apostas, o Golden State Warriors é o favorito para chegar a mais uma final de NBA, com odds de 4.00 (para cada R$ 1 real apostado a casa paga R$ 4). Na outra conferência, o principal concorrente é o Boston Celtics, com odds de 3.85. As duas equipes foram as últimas finalistas. No entanto, o Warriors é o favorito para conseguir mais um anel (7.00), seguido do Celtics (7.20), Bucks (7.60), Clippers (7.60) e Nets (8.20). O Nets poderá ter a estreia de Ben Simmons, além da liberação de Kyrie Irving, que pôde atuar somente em partidas fora de casa na última temporada, pois se recusou a ser vacinado.

“Vemos uma disparada nas apostas voltadas para o basquete, sobretudo na NBA, maior liga do mundo. A popularidade da competição no Brasil cresceu demais nos últimos anos e isso reflete em todos os segmentos. O interesse do brasileiro no basquete e na NBA pode ser visto em números expressivos: somente no ano passado, 80% de nossas apostas no mercado de basquete foram direcionadas para jogos da NBA. A noite de estreia, como hoje, e a primeira semana, a procura é ainda maior”, revela Hans Schleier, diretor de marketing da Casa de Apostas.

Além do recorde de Kareem, que persiste desde 1984, quando o camisa 33 superou outra lenda do garrafão, Wilt Chamberlain, LeBron também pode passar Magic Johnson na lista de assistências. Ocupando a sétima colocação na história deste fundamento, o camisa 6 está a 96 passes para cestas de superar o maior ídolo do Lakers. Magic, que teve sua aposentadoria acelerada por conta do vírus HIV, disputou apenas 13 temporadas e tem 460 jogos a menos que James.

A longevidade é o que mais impressiona em LeBron e o principal fator para os seus recordes. Quanto aos pontos, vale lembrar que Jabbar atuou boa parte de sua carreira sem a linha de três, adotada em 1979, e tentou apenas 18 arremessos da marca em toda a carreira, acertando somente um. Michael Jordan, considerado o maior jogador da história, esteve em ação 294 vezes menos que James. O eterno camisa 23 do Chicago Bulls é o líder de pontos por jogo na história, com 30,1. Somente ele e Wilt Chamberlain estão acima da barreira dos 30.

A longevidade também fará LeBron James cravar outro recorde impressionante. Caso seja selecionado para mais um All Star Game, o Jogo das Estrelas da NBA, o ala atingirá a marca de 19 participações consecutivas. Ele só não foi escolhido ou votado pelos fãs na sua temporada de calouro, pelo Cleveland Cavaliers, em 2003/2004.

Kareem Abdul-Jabbar e LeBron não possuem uma boa relação. O pivô já criticou o atual ala do Lakers por algumas posições sociais ou falta delas. Quando James postou um meme sobre a semelhança da covid com outras doenças, o ídolo histórico afirmou que o jogador deveria “se envergonhar” de certas atitudes. Em outra oportunidade, LeBron disse que não possui qualquer tipo de relação com o ex-jogador.

Veja também: