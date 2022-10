NBA: onde assistir e como serão as transmissões da nova temporada de basquete

A temporada 22/23 da NBA começa nesta terça-feira e vai até o dia 18 de junho, caso seja necessário jogo sete da final. O atual campeão, Golden State Warriors, e o vice, Boston Celtics, entram em quadra nesta noite para enfrentar o Los Angeles Lakers, às 23h, e o Philadelphia 76ers, às 20h30, respectivamente. Ambos com transmissão da Amazon Prime e do NBA League Pass.

Um ponto importante para os torcedores é saber os locais que irão passar os jogos no decorrer da temporada. As partidas do torneio serão transmitidas por: CNN, no Facebook, Amazon, no streaming, Band, na TV aberta, ESPN, na TV fechada, TNT Sports, na TV fechada e no YouTube, Budweiser, no YouTube, Gaules, na Twitch, e League Pass, serviço próprio de transmissão dos jogos da NBA.

O Sportv não renovou o contrato de transmissão da NBA para esta temporada e ficou de fora da lista dos canais que irão passar os confrontos, o Amazon Prime entrou em seu lugar. O grupo Disney exibirá partidas toda quarta e sexta, nos canais ESPN, emissora parceira da Liga de Basquete há mais de 20 anos, e no Star+, Streaming que vai transmitir mais de 120 jogos com exclusividade.

A NBA League Pass é um serviço de esportes que custa R$50,90 ao mês e o telespectador consegue acompanhar a temporada inteira da National Basketball Association, até os jogos que não passam na televisão. A Amazon Prime, que tem o Luva de Pedreiro como embaixador da NBA Brasil, transmitirá até quatro jogos exclusivos por semana às terças e quinta e é cobrado um valor de R$14,90 mensal.

Onde assistir os jogos da NBA?

Confira onde assistir aos primeiros jogos da NBA 2022/2023

Terça-feira (18)

Philadelphia 76ers x Boston Celtics – 20h30 (League Pass e Prime Video)

Los Angeles Lakers x Golden State Warriors – 23h (League Pass e Prime Video);

Quarta-feira (19)

Orlando Magic x Detroit Pistons – 20h (League Pass)

Washington Wizards x Indiana Pacers – 20h (League Pass)

Houston Rockets x Atlanta Hawks – 20h30 (League Pass)

New Orleans Pelicans x Brooklyn Nets – 20h30 (League Pass)

Chicago Bulls x Miami Heat – 20h30 (League Pass)

Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors – 20h30 (League Pass)

New York Knicks x Memphis Grizzlies – 20h30 (ESPN)

Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves – 21h (League Pass)

Charlotte Hornets x San Antonio Spurs – 21h (League Pass)

Denver Nuggets x Utah Jazz – 22h (League Pass)

Dallas Mavericks – Phoenix Suns – 23h (ESPN)

