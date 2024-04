Morre 'Terto', ídolo e tricampeão do São Paulo, aos 77 anos

O Brasil perdeu hoje um de seus grandes ídolos do futebol. Tertuliano Severiano dos Santos, conhecido como Terto, ex-atacante e tricampeão paulista pelo São Paulo Futebol Clube, morreu nesta terça-feira, 9, aos 77 anos.

A notícia foi confirmada pelo próprio time, que decretou luto oficial e hasteou a bandeira a meio mastro. “O São Paulo Futebol Clube se solidariza com família, amigos e fãs do ídolo são-paulino neste momento de profunda dor”, publicou o SPFC, em nota oficial divulgada nas redes sociais.

Terto está na lista de um dos maiores jogadores da história do São Paulo. Pelo time paulista, de 1968 a 1977, tornou-se tricampeão e foi autor do primeiro gol do time no Campeonato Brasileiro, contra o Santos, em 14 de agosto de 1971.

O São Paulo Futebol Clube, com imensa dor e tristeza, informa e lamenta o falecimento de Tertuliano Severiano dos Santos, o Terto, ocorrido nesta terça-feira, dia 9 de abril de 2024, em São Paulo (SP). O ídolo tricolor tinha 77 anos de idade. O clube decretou luto oficial e… pic.twitter.com/6xz6WHLkfy — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 9, 2024

Quem foi Terto, ídolo do São Paulo?

Terto nasceu em Recife (PE) e se tornou jogador de futebol enquanto adolescente. Jogou por alguns anos no Santa Cruz até chegar ao São Paulo em 1968. Pelo Tricolor, venceu os Campeonatos Paulistas de 1970, 1971 e 1975. Ao todo, entrou em campo 498 vezes com a camisa do time, tendo entre elas 242 vitórias e 86 gols.

O jogador atuou pelo São Paulo até 1977, quando anunciou sua aposentadoria. Mas mesmo fora dos campos, seguiu na rotina do clube dando aulas de futebol. "Uma maneira de prolongar seu amor e dedicação ao Tricolor", diz a nota do time.