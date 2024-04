PSG x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

PSG e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira, 10, às 16h, no estádio Parc des Princes, em Paris (França). A partida é pelas quartas de final da Champions League e terá transmissão da Max.

O Paris Saint-Germain, sob o comando de Luis Enrique e liderado por Mbappé, mantém uma invencibilidade desde o dia 7 de novembro, quando sofreu uma derrota para o Milan na fase de grupos da Liga dos Campeões. Para o confronto contra o Barcelona, eles planejam utilizar o astro francês, que é um dos artilheiros da competição, como um fator decisivo para obter vantagem. Por outro lado, o Barcelona vem de uma vitória sobre o Las Palmas por 1 a 0, após uma impressionante vitória fora de casa contra o Atlético de Madrid por 3 a 0. Apesar de um início de ano turbulento, a equipe de Xavi conseguiu retornar à vice-liderança da La Liga e não sofre uma derrota desde 27 de janeiro.

Os dois últimos encontros entre as equipes ocorreram nas oitavas de final da Champions, com o PSG garantindo a classificação ao vencer por 4 a 1 na partida de ida. Ao longo da história, houve 13 confrontos entre os dois times, com cinco vitórias do Barcelona, quatro do Paris Saint-Germain e quatro empates.

Onde assistir ao vivo o jogo do PSG x Barcelona hoje pela Champions League?

O jogo desta quarta-feira, às 16h , entre PSG e Barcelona terá transmissão ao vivo na Max.

Mbappé joga hoje?

O atacante está escalado para a partida desta quarta-feira, 10.

Provável escalação do PSG

Donnarumma; Zaire-Emery, Marquinhos, Skriniar, Nuno Mendes; Lee, Ugarte, Vitinha; Dembelé, Gonçalo Ramos, Kylian Mbappé

Provável escalação do Barcelona

Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Araujo, João Cancelo; De Jong, Gündogan, Fermín López; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha