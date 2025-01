Medalhista olímpico, Arthur Zanetti anuncia aposentadoria como atleta de ginástica

Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres-2012 e de bronze nos Jogos do Rio-2016, o ginasta Arthur Zanetti anunciou sua aposentadoria como atleta. A decisão do campeão olímpico das argolas foi comunicada neste domingo, no programa Esporte Espetacular, da TV Globo. Ele justificou que seu corpo já não consegue acompanhar o ritmo de competição.

"Chegou o ponto final na carreira de atleta. Por mim eu continuava muito mais tempo, mas tem que ter um bom senso, tanto da mente quanto do corpo. (...) Eu decidi, é difícil, dar um basta nessa parte de atleta porque queria, mas o corpo tá falando, e vou respeitar, porque não quero outras lesões", afirmou Zanetti.

Lesões marcaram os últimos anos de carreira

A decisão veio após um histórico de lesões e complicações físicas. Em maio do ano passado, Zanetti passou por cirurgia no braço esquerdo devido ao rompimento do tendão do bíceps distal. Antes disso, ele já lidava com problemas de saúde recorrentes. Em 2023, por exemplo, uma virose e dores no ombro o tiraram do Mundial de Ginástica Artística, na Antuérpia.

O ginasta, que participou de três Jogos Olímpicos — Londres-2012, Rio-2016 e Tóquio-2020 —, ficou fora da disputa por uma vaga para a edição de Paris-2024 devido à lesão no braço esquerdo.

Um novo capítulo na ginástica

Apesar da aposentadoria, Zanetti não pretende se afastar da ginástica. Ele revelou que foi convidado pelo clube de São Caetano do Sul, onde treina desde os sete anos, para atuar como professor e técnico na escolinha de ginástica.

"Agora aposentado da ginástica, mas não longe da ginástica. Tive a oportunidade, fui convidado aqui por São Caetano para começar a dar treino para escolinha. Era um dos meus objetivos ser treinador. Vai ser uma coisa nova para mim, estou com muito medo, mas estou muito ansioso, muito feliz por essa oportunidade", afirmou o medalhista olímpico.