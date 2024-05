Manchester City x Wolverhampton: onde assistir, horário e escalações pela Premier League

O Manchester City e o Wolves se enfrentam neste sábado, 4, às 13h30, no Etihad Stadium, em Manchester. A partida é válida pela 36º rodada da Premier League e terá transmissão do Star+.

Com 24 vitórias, 7 empates e apenas 3 derrotas, o City acumula 79 pontos e ocupa a vice-liderança, ficando um ponto atrás do Arsenal, que tem um jogo a mais.

Em seu último jogo, o time venceu o Nottingham Forest por 2 a 0, na 35ª rodada da Premier League. Os gols foram marcados por Josko Gvardiol e Erling Haaland, garantindo três pontos importantes para a equipe.

No entanto, o goleiro Ederson sofreu uma lesão no ombro durante a partida contra o Nottingham Forest e é dúvida para o próximo confronto contra o Wolves. Stefan Ortega é o provável substituto no gol no jogo de sábado.

Além disso, o técnico Pep Guardiola não pôde contar com Phil Foden e Ruben Dias devido a lesões, mas espera-se que a dupla retorne ao elenco para o próximo confronto, visto que foram vistos treinando.

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester City x Wolves hoje pela Premier League?

O jogo deste sábado, 13h30, entre Manchester City x Wolves terá transmissão ao vivo no Star+ .

Como assistir online o jogo do Manchester City x Wolves hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester City hoje pela Premier League?

O jogo deste sábado, 13h30, entre Manchester City x Wolves terá transmissão ao vivo no Star+ .

Como assistir online o jogo do Manchester City hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Provável escalação do Manchester City

Stefan Ortega; Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias e Josko Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Phil Foden e Jack Grealish; Haaland.

Técnico: Pep Guardiola.

Provável escalação do Wolves

José Sa; Nélson Semedo, Max Kilman, Toti Gomes; Matt Doherty, Mario Lemina, João Gomes, Boubacar Traore e Ait-Nouri; Matheus Cunha e Hwang Hee-Chan.