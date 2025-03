Manchester United confirma projeto de novo estádio para 100 mil pessoas, em Londres

O Manchester United se prepara para se despedir de sua icônica casa. Em um evento realizado em Londres nesta terça-feira, 11, o clube anunciou planos para demolir o Old Trafford e construir um novo estádio com capacidade para 100 mil torcedores.

A nova arena será erguida ao lado da atual e tem previsão de entrega para 2031.

"Hoje marca o início de uma jornada incrivelmente emocionante para a entrega do que será o maior estádio de futebol do mundo, no centro de um Old Trafford regenerado. Nosso estádio atual nos serviu brilhantemente pelos últimos 115 anos, mas ficou para trás das melhores arenas do esporte mundial. Ao construir ao lado do local existente, seremos capazes de preservar a essência do Trafford, ao mesmo tempo em que criamos um estádio verdadeiramente de última geração", declarou Jim Ratcliffe, detentor dos direitos do Manchester United.

Os rumores sobre a mudança circulam há algum tempo. Desde que adquiriu parte do clube, em fevereiro do ano passado, o bilionário Jim Ratcliffe tem defendido a criação de um estádio mais moderno. Agora, o Old Trafford está oficialmente fora dos planos futuros, e o clube optou por um projeto totalmente novo, estimado em 2 bilhões de euros (cerca de R$ 12,8 bilhões).

Um estudo concluiu que a construção do novo estádio traria benefícios ampliados, incluindo a capacidade para 100 mil espectadores. Atualmente, o Old Trafford, inaugurado em 1910, comporta 74 mil torcedores e poderia chegar a 87 mil com reformas.

O escritório Fosters + Partners, de Londres, foi escolhido para liderar o projeto. O clube estima que a nova arena atrairá 1,8 milhão de visitantes por ano, gerando um impacto econômico de até 7,3 bilhões de euros (aproximadamente R$ 46 bilhões).

Ainda não há detalhes sobre o financiamento da obra. Segundo o jornal The Athletic, o Manchester United estuda vender os naming rights do novo estádio para ajudar a cobrir os custos da construção.