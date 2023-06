Lucas Moura, Mina e Firmino: Premier League divulga lista com jogadores que ficam sem contrato

A Premier League divulgou nesta sexta-feira, 16, uma lista com as negociações já realizadas pelos times que participam da competição. Foram divulgados, também, os nomes dos jogadores que não renovaram contrato com seus respectivos clubes. Com as dispensas, ao menos 64 jogadores ficaram livres para assinar com outros times sem custos.

Entre os nomes, estão velhos conhecidos do futebol brasileiro, jogadores que custaram caro na época de sua aquisição, mas deixarão os seus clubes de graça, além de atletas que já contam com diversas sondagens no mercado. O Arsenal foi o time que mais dispensou atletas, dez ao todo. A maioria é de jogadores jovens que tiveram pouco espaço durante a passagem pelo clube.

O Manchester United vem logo em seguida, com oito dispensas, com nomes de destaque, como o experiente zagueiro Phil Jones e o jovem Tuanzebe. Ao lado dos diabos vermelhos, o Newcastle — adquirido por um consórcio liderado pelo governo da Arábia Saudita — também dispensou oito jogadores, mesmo após a boa campanha na Premier League, que garantiu uma vaga ao time na Liga dos Campeões.

O Wolverhampton foi outro a dispensar oito atletas ao todo, entre eles o luso-brasileiro Diego Costa, que teve passagem recente pelo Atlético-MG. Livre do rebaixamento nas rodadas finais da competição, o Everton não renovou com cinco jogadores, entre eles nomes de destaque, como o meia Andros Townsend, com passagens pela seleção inglesa, e o zagueiro Yerry Mina, ex-Palmeiras.

Um dos clubes que apresentam o maior “prejuízo” com as saídas é o Liverpool. Mesmo com somente quatro atletas sem renovação contratual, o valor investido neles — e não recuperado — ultrapassa os 140 milhões de euros: 40 milhões pagos por Alex Oxlade-Chamberlain, 60 milhões por Naby Keïta e outros 41 milhões por Roberto Firmino. Outro de saída, James Milner chegou sem custos.

O Chelsea também teve prejuízo com o término de contrato do meia Tiemoué Bakayoko. O jogador custou 40 milhões de euros aos cofres dos blues após ser adquirido junto ao Monaco, mas não conseguiu engrenar no clube e estava emprestado ao Milan desde 2021.

Outro que dispensou muitos nomes foi o Tottenham. Entre os sete que não tiveram o contrato renovado está o brasileiro Lucas Moura, que custou 28,4 milhões de euros aos cofres dos Spurs. O Nottingham Forest, outro a escapar do rebaixamento nas rodadas finais do torneio, dispensou seis jogadores, entre eles Jesse Lingard, ex-Manchester United, e Andre Ayew, ex-West Ham e Olympique de Marselha.