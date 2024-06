Onde assistir ao vivo ao sorteio das Oitavas da Libertadores 2024

Nesta segunda-feira, 3, será realizado o sorteio das oitavas de final da Libertadores 2024, que acontece em Luque, no Paraguai. A cerimônia, às 13h do horário de Brasília, também define todo o chaveamento até a decisão.

Atlético-MG, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e São Paulo são os representantes do brasileiros na Copa Libertadores de 2024, que já conhece 15 dos 16 clubes classificados para as oitavas de final. O Grêmio ainda luta por uma vaga, que sairá dias depois do sorteio.

O Grêmio teve dois jogos adiados por causa das enchentes no Rio Grande do Sul e as partidas serão disputadas nesta terça-feira, 4, contra o Huachipato, no Chile, e no sábado contra o eliminado Estudiantes, em Curitiba.

O The Strongest está classificado. Grêmio e Huachipato brigam por um lugar.

Entre os outros classificados, estão três argentinos (River Plate, San Lorenzo e Talleres), dois bolivianos (Bolívar e The Strongest), dois uruguaios (Nacional e Peñarol), um chileno (Colo Colo) e um colombiano (Junior Barranquilla).

As oitavas de final serão disputadas nas semanas dos dias 14 (ida) e 21 de agosto (volta).

Onde assistir ao sorteio da Libertadores 2024

O sorteio vai ser transmitido ao vivo na ESPN no Star+, no ge.globo, pela internet, e pelo Canal Oficial da Conmebol, no YouTube.

Divisão de potes

As equipes estão divididas em dois grupos, com os times do pote 1 enfrentando os do pote 2. Os clubes que fizeram as melhores campanhas na fase de grupos decidem em casa.

No pote 1 estão Fluminense, São Paulo, Primeiro do Grupo C (The Strongest, Huachipato ou Grêmio), Junior Barranquilla, Bolívar, Palmeiras, Atlético-MG e River Plate. Já no pote 2 estão Colo-Colo, Talleres, Segundo do Grupo C (The Strongest, Huachipato ou Grêmio), Botafogo, Flamengo, San Lorenzo, Peñarol e Nacional

Datas da Libertadores 2024