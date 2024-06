Libertadores 2024: veja o resultado do sorteio e quais são os jogos das oitavas de final

A Conmebol sorteou, nesta segunda-feira, 3, os jogos das oitavas de final da Libertadores. A definição aconteceu em Luque, no Paraguai, na sede da confederação sul-americana. Os times brasileiros Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Atlético-MG, Botafogo e Flamengo finalmente puderam conhecer seus adversários.

Os jogos das oitavas de final da Libertadores

San Lorenzo (Argentina) x Atlético-MG

Nacional (Uruguai) x São Paulo

Flamengo x Bolívar (Bolívia)

Colo-Colo (Chile) x Junior Barranquilla (Colômbia)

Talleres (Argentina) x River Plate (Argentina)

Peñarol (Uruguai) x 1º do Grupo C

Botafogo x Palmeiras

2º do Grupo C x Fluminense

Quando acontece as oitavas de final da Libertadores?

As oitavas de final da Libertadores estão marcadas para acontecer entre os dias 14 e 21 de agosto.

Quais times estão em cada pote da Libertadores?

Pote 1: Fluminense, São Paulo, primeiro do grupo C (ainda sem definição), Junior Barranquilla (Colômbia), Bolívar (Bolívia), Palmeiras, Atlético-MG e River Plate (Argentina).

Pote 2: Colo-Colo (Chile), Talleres (Argentina), segundo do grupo C (ainda sem definição), Botafogo, Flamengo, San Lorenzo, Peñarol e Nacional.

Devido aos jogos adiados do Grêmio em decorrência da tragédia no Rio Grande do Sul, o Grupo C ainda não tem os dois classificados para as oitavas. Além do time gaúcho, a chave é composta por The Strongest (Bolívia), Huachipato (Chile) e Estudiantes (Argentina).