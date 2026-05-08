Levante x Osasuna: que horas e onde assistir ao jogo da La Liga

Duelo acontece no Estádio Ciutat de Valencia, em Valência, e é válido pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol

Osasuna: clube joga nesta sexta-feira, 8 (Europa Press Sports / Colaborador/Getty Images)

Tamires Vitorio
Publicado em 8 de maio de 2026 às 05h28.

Levante e Osasuna se enfrentam nesta sexta-feira, 8, pela La Liga.

O duelo acontece no Estádio Ciutat de Valencia, em Valência, e é válido pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol.

O Levante chega em situação delicada, na 19ª colocação com 33 pontos, lutando para escapar do rebaixamento. O Osasuna ocupa a 9ª posição com 42 pontos e busca encerrar a temporada entre os dez primeiros.

Que horas assistir ao Levante x Osasuna?

A partida acontece às 16h, no horário de Brasília, nesta sexta-feira, 8.

Onde assistir ao Levante x Osasuna?

O jogo será transmitido pela ESPN 4 (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).

