Levante x Osasuna: que horas e onde assistir ao jogo da La Liga

Osasuna: clube joga nesta sexta-feira, 8
Publicado em 8 de maio de 2026 às 05h28.
Levante e Osasuna se enfrentam nesta sexta-feira, 8, pela La Liga.
O duelo acontece no Estádio Ciutat de Valencia, em Valência, e é válido pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol.
O Levante chega em situação delicada, na 19ª colocação com 33 pontos, lutando para escapar do rebaixamento. O Osasuna ocupa a 9ª posição com 42 pontos e busca encerrar a temporada entre os dez primeiros.
A partida acontece às 16h, no horário de Brasília, nesta sexta-feira, 8.
O jogo será transmitido pela ESPN 4 (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).