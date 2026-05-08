Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt: que horas e onde assistir ao jogo da Bundesliga

Borussia Dortmund: clube joga nesta sexta-feira, 8 (Stuart Franklin /Getty Images)
Publicado em 8 de maio de 2026 às 05h31.
Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt se enfrentam nesta sexta-feira, 8, pela Bundesliga.
O duelo acontece no Signal Iduna Park, em Dortmund, e é válido pela 33ª rodada do Campeonato Alemão. O Borussia Dortmund ocupa a 2ª colocação com 67 pontos, enquanto o Eintracht Frankfurt aparece na 8ª posição com 43 pontos, ainda com chances de disputar uma vaga na Conference League.
A partida acontece às 15h30, no horário de Brasília, nesta sexta-feira, 8.
O jogo será transmitido pelo SporTV 2 (TV fechada) e pelo Canal GOAT e OneFootball (streaming gratuito).