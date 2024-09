Jogos de hoje, sexta-feira, 6 de setembro, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas e da Liga das Nações são os destaques do futebol desta sexta-feira, 6.

A programação do dia também inclui as partidas do Paulistão Sub-20, da 2ª Divisão Espanhola, da Copa do Mundo Feminina Sub-20, além da NFL.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Liga das Nações

11h - Cazaquistão x Noruega - ESPN 2 e Disney+

13h - Lituânia x Chipre - Disney+

15h45 - França x Itália - ESPN e Disney+

15h45 - Bélgica x Israel - SporTV e Disney+

15h45 - Eslovênia x Áustria - ESPN 4 e Disney+

15h45 - País de Gales x Turquia - Disney+

15h45 - Islândia x Montenegro - Disney+

15h45 - Kosovo x Romênia - Disney+

Paulistão Sub-20

15h - São Bento Sub-20 x São Paulo Sub-20 - TNT

15h - Botafogo-SP Sub-20 x Palmeiras Sub-20 - Futebol Paulista (YouTube)

2ª Divisão Espanhola

16h - Tenerife x Racing Santander - Disney+

Copa do Mundo Feminina Sub-20

19h - Austrália F Sub-20 x Camarões F Sub-20 - FIFA+

19h - México F Sub-20 x Colômbia F Sub-20 - FIFA+

22h - Canadá F Sub-20 x Brasil F Sub-20 - SporTV e FIFA+

22h - Fiji F Sub-20 x França F Sub-20 - FIFA+

Eliminatórias Sul-Americanas

20h30 - Uruguai x Paraguai - SporTV e Globoplay

22h - Brasil x Equador - Globo, SporTV e Globoplay

22h30 - Peru x Colômbia - SporTV e Globoplay

NFL

21h15 - Philadelphia Eagles x Green Bay Packers - Rede TV, ESPN 2, Disney+, CazéTV e NFL Game Pass

Onde assistir ao vivo o jogo do Brasil pelas Eliminatórias?

O jogo Brasil x Equador terá transmissão ao vivo na Globo, SporTV e Globoplay, às 22h.

Que horas é o jogo do Uruguai pelas Eliminatórias?

O jogo Uruguai x Paraguai terá transmissão ao vivo no SporTV e Globoplay, às 20h30.

Qual canal irá passar o jogo do Peru pelas Eliminatórias?

O jogo Peru x Colômbia terá transmissão ao vivo no SporTV e Globoplay, às 22h30.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.