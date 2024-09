Brasil x Equador: onde assistir e horário pelas Eliminatórias Sul-Americanas

A Seleção Brasileira enfrenta o Equador nesta sexta-feira, 6, às 22h, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O jogo é válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas e terá transmissão ao vivo na Globo, SporTV e Globoplay.

O Brasil, comandado por um novo treinador, busca manter a invencibilidade na competição e se consolidar na liderança das Eliminatórias. Com uma geração de jogadores promissores, a Seleção conta com o apoio da torcida para superar o Equador, que também está na briga por uma vaga na Copa do Mundo e promete ser um adversário duro.

Onde assistir ao vivo o jogo do Brasil x Equador hoje pelas Eliminatórias?

Como assistir online o jogo do Brasil x Equador hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.