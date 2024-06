Corinthians x Botafogo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

O Corinthians e Botafogo se enfrentam neste sábado, 1, às 21h, no Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão do Sportv, Globoplay e Premiere.

O Timão está em uma boa fase com três vitórias consecutivas, garantindo sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Sul-Americana. No entanto, o desempenho no Brasileirão deixa a desejar.

Até agora, o Corinthians conseguiu apenas uma vitória no campeonato e está próximo da zona de rebaixamento. Ocupando a 16ª posição na tabela com cinco pontos, o time tem a mesma pontuação que o Fluminense, que está em 17º lugar.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians x Botafogo hoje pela Copa Sul-Americana?

O jogo deste sábado, 21h, entre o Corinthians x Botafogo terá transmissão ao vivo no Sportv, Globoplay e Premiere.

Como assistir online o jogo do Corinthians x Botafogo hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

Provável escalação do Corinthians

Carlos Miguel; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Igor Coronado; Wesley, Yuri Alberto.

Provável escalação do Botafogo

John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos, Cuiabano; Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Tchê Tchê (Óscar Romero) e Luiz Henrique; Tiquinho Soares, Júnior Santos.