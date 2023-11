Jogos de hoje, quarta-feira, 22; onde assistir e horários

O São Paulo contra Fluminense e o Cruzeiro contra o Vasco pelo Brasileirão Série A são destaques do futebol desta quarta-feira, 22.

Campeão da Copa do Brasil, o tricolor encara o time carioca nesta noite no Maracanã, no Rio de Janeiro. Na 32º rodada do Campeonato Brasileiro, o elenco do São Paulo entra em campo com fortes habilidades de ataque, após bons resultados em partidas recentes, no entanto o desfecho da partida pode surpreender pelo Fluminense também estar em uma posição favorável.

Pelo mesmo campeonato, o Cruzeiro vai enfrentar o Vasco no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

Fora do Brasil, outro destaque é a semifinal do Copa Argentina, entre Boca Juniors e Estudiantes, que jogam no Estádio Mario Alberto Kempes.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão Série A

19h - Cruzeiro x Vasco - Premiere

21h30 - Fluminense x São Paulo - Globo, Globoplay e Premiere

Copa Argentina (semifinal)

21h10 - Boca Juniors x Estudiantes - Canal GOAT (Youtube)

Copa do Rei

17h - Zamora x Villarreal - Star+

Copa do Mundo Sub 17

5h30 - Inglaterra x Uzbequistão - FIFA+ (App e site)

- FIFA+ (App e site) 9h - França x Senegal - FIFA+ (App e site)

Onde irá transmitir o jogo do São Paulo, hoje ; veja horário

O jogo desta quarta-feira às 21h30 entre São Paulo x Fluminense terá transmissão ao vivo na Globo, Globplay e Premiere.

Que horas é o jogo do Cruzeiro hoje?

O jogo desta quarta-feira às 19h entre Cruzeiro x Vasco terá transmissão ao vivo no Premiere.

Qual canal irá passar o jogo do Boca Juniors, na semifinal da Copa Argentina?

O jogo Boca Juniors x Estudiantes terá transmissão ao vivo no canal GOAT (Youtube), às 21h10.

