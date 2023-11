Boca Juniors x Estudiantes: onde assistir, horários e escalações pela Copa Argentina

O Boca Juniors e o Estudiantes se enfrentam nesta quarta-feira, 22, às 19h10, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina. A partida é válida pela Copa Argentina (semifinal).

Em uma disputa recente, o Boca Juniors saiu vitorioso por 1 a 0 sobre o Newell's Old Boys, contudo, encontra-se na nona posição na Copa da Liga Argentina, sem oportunidades restantes de classificação.

Em outro jogo pela Copa da Liga Argentina, o Estudiantes venceu o Central Córdoba por 1 a 0, mantendo viva a possibilidade de avançar para os playoffs do Grupo B.

No histórico geral de confrontos entre as equipes, foram registrados 79 jogos, com 36 vitórias para o Boca Juniors, 22 empates e 21 vitórias do Estudiantes.

Provável escalação do Boca Juniors

Romero, Advíncula, Figal, Rojo e Blondel (Saracchi); Pol Fernández (Bullaude), Barco (Campuzano) e Equi Fernández; Janson (Benedetto) e Merentiel.

Técnico: Mariano Herrón.

Provável escalação do Estudiantes

​Andújar; Godoy, Nuñez, Romero e Benedetti; Atum, Rodríguez, Zuqui (Sosa) e Rollheiser; Carillo e Zapiola (Altamirano).

Técnico: Eduardo Domínguez.

Onde assistir ao vivo o jogo do Boca Juniors pela Copa Argentina?

O jogo desta quarta-feira, às 19h10, entre Boca Juniors x Estudiantes terá transmissão ao vivo no canal GOAT (Youtube).

Como assistir online o jogo do Boca Juniors?

Você pode assistir a partida online pelo canal GOAT (Youtube).

Qual é o próximo jogo do Boca Juniors?

26/11 - Boca Juniors x Godoy Cruz - Campeonato Argentino

Qual é o próximo jogo do Estudiantes?