Santos x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Santos e São Paulo se enfrentam neste domingo, 12, às 18h30, na Vila Belmiro, em Santos, litoral de São Paulo. A partida é válida pela 34ª rodada do Brasileirão.

Após vitória diante do Goiás na rodada passada, o Santos busca manter a sequência para se livrar cada vez mais do rebaixamento. O Peixe está na 13ª colocação com 41 pontos conquistados. Uma vitória, pode indicar a permanência definitiva na Série A.

Já o São Paulo, que venceu o RB Bragantino na última rodada, entra em campo apenas para cumprir tabela. Já classificado para Libertadores pelo título da Copa do Brasil e sem risco de rebaixamento, o Tricolor entra sem pressão por bons resultados.

Escalação do Santos contra o São Paulo hoje

João Paulo; Lucas Braga, Messias, Joaquim e Kevyson; Tomás Rincón, Jean Lucas, Nonato (Rodrigo Fernández) e Lucas Lima; Max Silvera (Mendoza) e Marcos Leonardo

Escalação do São Paulo contra o Santos hoje

Rafael, Rafinha, Beraldo, Arboleda e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo e Wellington Rato; Luciano e David

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Santos x São Paulo hoje pelo Brasileirão Série A

O jogo desta domingo, às 18h30, entre Santos e São Paulo terá transmissão exclusiva no Premiere.

Como assistir o jogo Santos x São Paulo online?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere nas plataformas Amazon Prime Vídeo e Globoplay.

Qual o próximo jogo do Santos ?

25/11 - Botafogo x Santos - Brasileirão Série A

Qual o próximo jogo do São Paulo ?