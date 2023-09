Onde assistir Internacional x São Paulo hoje, quarta-feira, 13, pelo Brasileirão; veja horário

Internacional e São Paulo se enfrentam neste quarta-feira, 13, às 21h30, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A partida é válida pela 23ª rodada do Brasileirão Série A.

Com seis jogos consecutivos sem vencer no Brasileirão, o São Paulo busca retomar o caminho das vitórias. A equipe á 11ª colocada com 28 pontos, mesma pontuação que o Cuiabá.

Para o confronto, o técnico Dorival Junior deve ir com o time titular. O zagueiro Ferraresi, que estava fora a sete meses por lesão, treinou com a equipe e pode ser utilizado. O desfalque será do lateral Wellington, que estava com a seleção sub-20 em Marrocos.

Do outro lado, o Internacional, também busca se recuperar no Brasileirão. A equipe, semifinalista da Libertadores, está a nove jogos sem vencer pela competição.

O técnico Eduardo Coudet não conta com Vitão, Pedro Henrique e Luiz Adriano lesionados. Apesar dos desfalques, o Colorado irá com o time titular.

Onde assistir ao vivo Internacional x São Paulo hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, às 21h30, entre Internacional x São Paulo terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere.

Como assistir online e de graça o jogo Internacional x São Paulo pelo Brasileirão hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay. A TV Globo possui sinal aberto da emissora pela plataforma.

Qual é o próximo jogo do Internacional ?

21/09 - Athletico PR x Internacional

Qual é o próximo jogo do São Paulo ?