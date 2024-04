Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pela final do Campeonato Mineiro

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, 7 às 15h30, no Mineirão (Minas Gerais). A partida é válida pela final do Campeonato Mineiro e terá transmissão da TV Globo (MG), SporTV e Premiere. O jogo terá apenas torcedores do Cruzeiro.

Além da grande final do campeonato, essa também é a centésima vez que a Raposa e o Galo jogam um contra o outro. A partida de ida, na Arena MRV, terminou em 2 a 2, o que deixa a decisão deste domingo ainda mais interessante, muito embora jogue vantagem para o Cruzeiro. Acompanhado da torcida única, a equipe tem chances de levar a taça para casa. Se a partida terminar em empate mais uma vez, a Raposa sai vencedora.

O Galo, por outro lado, precisa de uma vitória para levar a taça para casa. A equipe encerrou como líder do Grupo B ao acumular 14 pontos, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Eles também eliminaram o América-MG nas semifinais.

Onde assistir ao vivo o jogo Cruzeiro x Atlético-MG hoje pela final do Campeonato Mineiro?

Como assistir online o jogo Cruzeiro x Atlético-MG hoje?

Você pode assistir a partida online através da Globoplay e os streamings da Premiere e SporTV.

Provável escalação do Cruzeiro

Cabral; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva e Mateus Vital; Matheus Pereira, Arthur Gomes e Dinenno

Provável escalação do Atlético-MG

Everson, Saravia, Jemerson e Bruno Fuchs e Arana; Otávio, Rubens, Scarpa e Alisson; Paulinho e Hulk