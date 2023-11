Jogos de hoje, domingo, 19; onde assistir e horários

Eliminatórias da Euro 2024 e Brasileirão Série B são os destaques deste domingo de futebol

Na capital Lisboa, a seleção portuguesa encara a Islândia buscando manter a melhor campanha das Eliminatórias até aqui. Já classificada, a equipe liderada pela lenda Cristiano Ronaldo, somou nove vitórias em nove jogos e ocupa a primeira colocação com 27 pontos.

Também pela Euro, a Espanha encara a Geórgia em Valladolid. A seleção que também já está classificada, somou sete vitórias e um derrota em oito jogos.

Também entra em campo a seleção norueguesa do craque do Manchester City, Erling Haaland. A equipe ainda sonha com uma vaga na Euro e uma vitória pode garantir a seleção na Nations League.

Onde assistir ao vivo os jogos de hoje; veja horários

Jogos da Eliminatórias Eurocopa hoje

11h - Hungria x Montenegro - Star+

11h - Sérvia x Bulgária - ESPN e Star+

14h - Bélgica x Azerbaijão - Star+

14h - Suécia x Estônia - ESPN e Star+

16h45 - Espanha x Geórgia - Star+

16h45 - Escócia x Noruega - Star+

16h45 - Portugal x Islândia - ESPN e Star+

Jogos das Eliminatórias Africanas hoje

10h - Zimbábue x Nigéria - Sem transmissão

10h - Burundi x Gabão - Sem transmissão

10h - Moçambique x Argérlia - Sem transmissão

Jogos do Brasileirão Série B

15h45 - Guarani x ABC - Band e Premiere

18h - CRB x Tombense - SporTV e Premiere

