Portugal x Islândia: onde assistir, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias Eurocopa

Portugal e Islândia se enfrentam neste domingo, 19, às 16h45, no estádio Jose Avalade, em Lisboa, Portugal. A partida é válida pelas Eliminatórias UEFA Euro.

A seleção portuguesa encara a Islândia buscando manter a melhor campanha das Eliminatórias até aqui. Já classificada, a equipe liderada pela lenda Cristiano Ronaldo, somou nove vitórias em nove jogos e ocupa a primeira colocação com 27 pontos.

Já a Islândia ainda sonha com uma vaga no G3. A equipe vem de derrota contra Eslováquia na última rodada, porem ocupa a terceira colocação, quatro pontos abaixo do terceiro, Luxemburgo.

Escalação de Portugal contra a Islândia

Diego Costa, Semedo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Dalot; Bruno Fernandes, Danilo Pereira e Bernardo Silva; Rafael Leão, Diogo Jota e Gonçalo Ramos (Cristiano Ronaldo)

Escalação da Islândia contra o Portugal

Ólafsson; Sampsted, Palsson, Ingason, Finnsson; Willumsson, Traustason, Hlynsson; Gudmundsson, Oskarsson, Sigurdsson

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo de Portugal hoje pelas Eliminatórias Eurocopa 2024?

O jogo desta domingo, às 16h45, entre Portugal e Islândia terá transmissão na ESPN e Star+.

Como assistir online Portugal x Islândia hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+