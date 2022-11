Jogos da Copa do Mundo hoje, domingo, 20; onde assistir ao vivo e horários

Primeira partida da Copa do Mundo do Catar é o grande destaque do dia do Mundial. A partida será entre duas seleções sem muita tradição na competição. O Catar irá disputar a sua primeira Copa e o Equador fará a sua quarta participação.

Veja horários e onde assistir aos jogos da Copa hoje

Jogos do grupo A

13h30 - Catar x Equador - TV Globo, Globoplay, SporTV e CazéTV

Quais jogos da Copa vão passar ao vivo na Globo hoje?

Que horas começa e onde assistir ao vivo o primeiro jogo da Copa do Mundo; veja horário

