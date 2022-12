Calendário da Copa do Mundo: veja tabela com os jogos das quartas de final

A Copa do Mundo do Catar avança para as fases finais. Nos últimos dias, o resultado dos jogos das oitavas de final garantiram a presença da atual campeã do mundo e da Argentina na fase de quartas do Mundial.

Oito seleções vão se enfrentar de acordo com chaveamento definido. Quem vencer avança para a semifinal da competição. Caso o jogo termine empatado após os 90 minutos mais acréscimos do árbitro, a decisão vai para a prorrogação, disputada em dois tempos de 15 minutos.

Os jogos das quartas de final do Mundial começam no dia 9 de dezembro e terminam no dia 10 de dezembro. O Brasil joga no dia 10 caso vença a Coreia do Sul. O adversário será o vencedor da partida entre Croácia e Japão.

Calendário da Copa do Mundo 2022

Quem a França pega nas quartas de final?

A seleção francesa encara a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

Quem a Argentina pega nas quartas de final?

A seleção argentina encara a Holanda nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

Quartas de final

9/12/2022 às 12h: Vencedor oitavas 3 x vencedor oitavas 4

9/12/2022 às 16h: Holanda x Argentina

10/12/2022 às 12h: Vencedor oitavas 7 x vencedor oitavas 8

10/12/2022 às 16h: Inglaterra x França

Chaveamento da Copa

