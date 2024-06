Internacional x Ferroviária: onde assistir e horário pelo Brasileirão Feminino

O Internacional e Ferroviária se enfrentam nesta quinta-feira, 27, às 15h, no SESC Protásio Alves. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro Feminino e será transmitida pelo Canal Goat no YouTube.

Depois de três vitórias consecutivas, as Gurias Coloradas voltaram a perder na última rodada. O 2 a 1 a favor do São Paulo, no entanto, manteve o Inter fora da zona de rebaixamento do Brasileirão Feminino. Agora, o clube busca mais um triunfo para afastar praticamente todas as chances de descenso e começar a sonhar com a classificação. Com dois jogos a menos do que os demais adversários, o clube gaúcho está a cinco pontos do G-8. São estimados 22 para ir aos mata-matas.

Para este jogo, o técnico Jorge Barcellos terá o retorno da meio-campista Capelinha, que cumpriu suspensão no último duelo. Por outro lado, a goleira Mayara, com uma entorse no joelho direito, segue fora.

Com 77% de aproveitamento ao longo do campeonato, a Ferrinha soma 28 pontos e está na vice-liderança do Brasileirão Feminino. A equipe segue invicta na Série A-1, com oito vitórias e quatro empates ao longo da competição. A campanha garante a classificação antecipada às quartas de final.

Para assistir ao duelo nas arquibancadas do Sesc, o torcedor terá de fazer check-in no Mundo Colorado. Além de levar 1 kg de alimento não-perecível no acesso ao local.

Onde assistir ao vivo o jogo do Internacional x Ferroviária hoje pelo Brasileirão Feminino?

O jogo desta quinta-feira, 15h, entre o Internacional e Ferroviária terá transmissão ao vivo no Canal Goat no YouTube.

