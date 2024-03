O que Endrick, Fábio Carille e Botafogo têm a ver com o Big Brother Brasil?

O mundo do futebol demonstra, mais uma vez, estar inserido no cotidiano da maioria do povo brasileiro, e com os participantes do Big Brother Brasil não poderia ser diferente. Nesta semana, na edição que culminou com a eliminação de Yasmin Brunet, alguns deles envolveram o atacante Endrick e o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, o Botafogo e o técnico Fábio Carille, do Santos, numa longa conversa que viralizou nas redes sociais.

O assunto começou no Quarto Gnomo com MC Bin Laden. Ele fazia uma alusão ao título do Campeonato Brasileiro conquistado pelo Palmeiras no final de 2023 ao tentar motivar Yasmin Brunet, que estava no paredão, falando aos outros três participantes que estavam no local, Fernanda, Pitel e Lucas Henrique.

"Yasmin, o Botafogo era líder do Campeonato. Todo mundo já dava o Botafogo como campeão, Palmeiras estava lá atrás", disse Bin Laden. Neste momento, Pitel comenta: "E o Abel (Ferreira) veio fazendo mágica. Botou o menino Endrick".

Depois de concordar com a sister, o MC prossegue e cita a influência que o jogador palmeirense teve na conquista. "Aí veio um embate direto. Botafogo começou ganhando de 3 a 0. Aí o menino Endrick chegou pro jogo. E falou 'toca pro pai'. Virou o jogo! O que aconteceu? Palmeiras campeão".

A conversa fica restrita a Bin Laden e Pitel, que prosseguem ao colocar mais dois personagens na história; o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira , e o do Santos, Fábio Carille.

"A gente tá precisando de um Abel Ferreira e tá recebendo um Carille", brinca Pitel, que complementa: "A gente tá precisando trocar meia horinha de conversa com o Abel Ferreira".

No meio do discurso, Bin Laden faz um comentário sobre o programa que trouxe todo o contexto futebolístico citado anteriormente. "E eu não vou correr de embate direto! Se me põe no paredão eu vou puxar quem é favorito. Não tenho medo".

Atacante já esteve indiretamente no BBB

Em fevereiro deste ano, o atacante Endrick estrelou seu primeiro comercial na televisão como garoto-propaganda da Neosaldina, marca que ele é embaixador pelos próximos anos.

O vídeo da marca, anunciante oficial do BBB e referência no alívio rápido de dores de cabeça, foi exibido em um dos intervalos do reality. Endrick brincava que alguns brothers estariam com dor de cabeça, reforçando que para aliviar a tensão, bastava chamar a Neosa.

Especialistas ligados ao jogador comentam sobre aspectos positivos em furar a bolha do esporte

Com apenas 17 anos, Endrick já e ídolo do Palmeiras com títulos e gols decisivos em jogos importantes e finais. As recentes convocações para a seleção brasileira principal - ele estará em campo para os duelos contra Inglaterra e Espanha, no final deste mês de março, também o transformaram num nome de impacto entre outras torcidas rivais. Tanto é verdade que ele é ovacionado por onde passa e citado positivamente pelo o que faz, tanto dentro quanto fora de campo.

De acordo com Carla Dias, Diretora de Marketing e Comunicação da Cafehyna, equipe responsável por todas as campanhas e ativações de Neosaldina, a empresa sempre teve convicção na escolha por Endrick para ser embaixador de Neosaldina. "Ele tem os valores da marca e leva a vida de uma forma leve e com responsabilidade, apesar de ser muito jovem. Já tem uma carreira memorável e ainda terá muitas conquistas pela frente”, disse.

Já Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa que administra a carreira de centenas de atletas e é controlado pelo astro do entretenimento Jay-Z, o sucesso do jogador é fruto da imagem dele em todas as esferas.

"Mesmo para os que nunca assistiram ao programa, é notório que ele é o mais relevante da televisão brasileira, tamanha a repercussão de tudo que se passa nele, e como é replicado em redes sociais, ou mesmo incorporado ao vocabulário das pessoas. Tão logo aconteceu, eu recebi dezenas de mensagens sobre essa menção a ele, que só reforça nossas impressões de que Endrick já não é mais só um fenômeno entre os jovens atletas, mas sim, um fenômeno jovem", analisa.

A opinião é compartilhada por Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, agência exclusiva para a gestão de contratos de patrocínio e imagem do jogador.

"O que se passa em torno do Endrick é reflexo das boas atuações dele em campo, recordes estabelecidos, convocações e também à imagem que ele transmite ao público. Mesmo muito jovem, ele transcende as barreiras do esporte, e essas menções no BBB, passando pela estreia em comercial no próprio programa, atingem novos segmentos do entretenimento."

Reginaldo Diniz, CEO da Agência End to End e responsável pela gestão da plataforma Palmeiras Pay e do sócio-torcedor Avanti, ligados ao Verdão, lembra o fato do momento atual do clube, com muitos títulos, ficar na 'cabeça do povo'.

"Um dos maiores e mais bem sucedidos programas de entretenimento da televisão brasileira, o BBB, contou com a presença, mesmo que virtual, do craque do Palmeiras, Endrick. Isso mostra não só a relevância do atleta dentro e fora do segmento esportivo, como potencializa o uso da sua imagem para ativações de marcas que estão presentes no reality e que podem criar ações e conexões com o jogador para trazer audiência e consumidores tanto para os que já o que conhecem, como os que irão descobrir a jóia alviverde e seus feitos recentes com a camisa do Palmeiras. Aliás, para quem ainda duvida, Palmeiras, Endrick e Abel Ferreira, estão cada vez mais lembrados neste sentido."