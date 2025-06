Braço-direito de Musk deixa a Tesla em meio à crise de vendas

A Tesla perdeu Omead Afshar, um dos principais auxiliares de Elon Musk, responsável pelas operações de vendas e manufatura da montadora na América do Norte e Europa. A saída ocorre num momento delicado para a companhia, que passa pela maior queda nas vendas em anos.

Afshar havia sido promovido há menos de um ano para comandar as operações da companhia, que antes estavam sob Tom Zhu, chefe global da área automotiva. Zhu retornou à China no início de 2024 para focar nos negócios da Tesla na Ásia, onde a montadora enfrenta pressão crescente de rivais locais — a BYD entre eles.

Além de Afshar, a diretora de recursos humanos da Tesla na América do Norte, Jenna Ferrua, também deixou a empresa. Nenhum dos dois, nem a Tesla, comentaram os desligamentos. A notícia sobre Afshar foi publicada pela Bloomberg.

A Tesla vive um momento desafiador. As entregas globais de veículos novos caíram 13% no primeiro trimestre, o lucro despencou 71%. E a tendência parece continuar: dados recentes mostraram queda de 40% nas vendas de maio na União Europeia. As ações da empresa acumulam baixa de 19% em 2024.

Histórico de Afshar na Tesla

Afshar entrou na Tesla em 2017 e ganhou notoriedade ao liderar o escritório do CEO e supervisionar a construção da giga fábrica de 10 milhões de pés quadrados no Texas. Internamente, era visto como representante de Musk em sua ausência.

Em 2022, Afshar se afastou das rotinas diárias da Tesla após uma investigação interna sobre seu envolvimento em uma compra de milhões de dólares em vidros especiais, ligados a um suposto projeto para construir uma casa para Musk. Após isso, foi transferido para a SpaceX como vice-presidente de produção da Starship. Também acompanhou Musk ao X (antigo Twitter) depois da compra da rede social em outubro de 2022.

Em 2024, segundo o WSJ, Afshar retornou em tempo integral à Tesla para assumir as áreas de vendas e manufatura na América do Norte e Europa.

As saídas se somam a outras mudanças recentes no alto escalão. No início de junho, Milan Kovac, vice-presidente de engenharia e responsável pelo robô humanoide Optimus - peça central na estratégia de Musk para transformar a Tesla em uma empresa de robótica e inteligência artificial - também deixou a companhia.