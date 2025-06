Jogador da Inter de Milão não consegue disputar Mundial de Clubes por causa do conflito Israel x Irã

O atacante iraniano Mehdi Taremi, da Inter de Milão, não pôde voar para Los Angeles, na Califórnia, para disputar o Mundial de Clubes porque o espaço aéreo do Irã, onde ele está com a seleção nacional, está fechado devido à guerra com Israel.

Taremi, que está em Teerã depois de jogar duas partidas pela seleção iraniana, nas quais marcou um gol e deu uma assistência contra a Coreia do Norte, compareceu ao aeroporto para pegar um voo direto para a Califórnia e ser reintegrado ao elenco agora treinado pelo romeno Cristian Chivu.

No entanto, as enormes tensões entre os dois países e os contínuos ataques fizeram com que o Irã fechasse seu espaço aéreo por motivos de segurança, deixando milhares de seus cidadãos em terra.

A Inter, de acordo com a imprensa italiana, está em contato constante com o atacante e trabalha para encontrar uma solução que não parece estar ao seu alcance para desbloquear o caso.

Por enquanto, enquanto espera que Taremi possa viajar, seja do mesmo aeroporto ou por outro meio para algum país para depois pegar outro avião para Los Angeles, Chivu tem apenas o francês Marcus Thuram e o argentino Lautaro Martinez como atacantes, ambos recém-chegados aos EUA após compromissos com suas seleções nacionais.

No banco de reservas, dois jovens que ainda se recuperam de lesões são os substitutos: o italiano Francesco Pio Esposito, que perdeu a Eurocopa Sub-21 com problemas no joelho e não deve estar disponível até a terceira rodada; e o argentino Valentin Carboni, que está fora há oito meses com uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Nem o austríaco Marko Arnautovic, que está sem contrato, nem o argentino Joaquín Correa, que assinou com o Botafogo, estarão na Copa do Mundo.

O Inter, no entanto, já se prepara para a estreia contra o time mexicano Monterrey. As equipes se enfrentam na próxima terça-feira, em Los Angeles