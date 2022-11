Jogos de futebol hoje, sábado, 12; onde assistir ao vivo e horários

Jogo do Brasileirão Série A e das principais ligas europeias marcam este sábado de futebol.

No Brasileirão Série A, o Flamengo recebe o Avaí no primeiro jogo da última rodada do campeonato. O dia também conta com jogos do Brasil Ladies Cup, entre São Paulo e Universidad de Chile e o Ferroviária joga contra o Flamengo.

Na Bundesliga, o Bayern de Munique enfrenta o Schalke. Na Premier League, o Manchester City joga contra o Brentford, e o Arsenal, que é o primeiro colocado da liga, joga contra o Wolverhampton.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série A

16h - Flamengo x Avaí - Premiere

Brasil Ladies Cup

16h - São Paulo x Universidad de Chile - SporTV

19h - Ferroviária x Flamengo - SporTV

Copa do Brasil Sub-20

11h - Palmeiras x Flamengo - SporTV

Copa Verde

16h - Vila Nova x Brasiliense - DAZN

18h30 - Paysandu x São Raimundo - DAZN

Campeonato Alemão

11h30 - Augsburg x Bochum - OneFootball

11h30 - Bayer Leverkusen x Suttgart - OneFootball

11h30 - Hertha Berlin x Cologne - OneFootball

11h30 - Hoffenheim x Wolfsburg - OneFootball

11h30 - Werder Bremen x RB Leipzig - OneFootball

14h30 - Schalke x Bayern de Munique - OneFootball

Campeonato Francês

13h - Lens x Clermont Foot - Star+

17h - Rennes x Toulouse - Star+

Campeonato Inglês

09h30 - Manchester City x Brentford - Star+

12h - Bournemouth x Everton - Star+

12h - Liverpool x Southampton - ESPN e Star+

12h - Nottingham Forest x Crystal Palace - Star+

12h - Tottenham x Leeds - Star+

12h - West Ham x Leicester City - ESPN 3 e Star+

14h30 - Newcastle x Chelsea - ESPN e Star+

16h45 - Wolverhampton x Arsenal - ESPN e Star+

Campeonato Italiano

11h - Napoli x Udinese - Star+

14h - Sampdoria x Lecce - Star+

16h45 - Bologna x Sassuolo - Star+

Campeonato Português

15h30 - Arouca x Rio Ave - Star+

17h30 - Boavista x Porto - Star+

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje?

Band

Nenhum jogo irá passar na Band neste sábado.

Premiere

16h - Flamengo x Avaí

Star+

13h - Lens x Clermont Foot

17h - Rennes x Toulouse

09h30 - Manchester City x Brentford

12h - Bournemouth x Everton

12h - Liverpool x Southampton

12h - Nottingham Forest x Crystal Palace

12h - Tottenham x Leeds

12h - West Ham x Leicester City

14h30 - Newcastle x Chelsea

16h45 - Wolverhampton x Arsenal

11h - Napoli x Udinese

14h - Sampdoria x Lecce

16h45 - Bologna x Sassuolo

OneFootball

11h30 - Augsburg x Bochum

11h30 - Bayer Leverkusen x Suttgart

11h30 - Hertha Berlin x Cologne

11h30 - Hoffenheim x Wolfsburg

11h30 - Werder Bremen x RB Leipzig

14h30 - Schalke x Bayern de Munique

SporTV

16h - São Paulo x Universidad de Chile

19h - Ferroviária x Flamengo

11h - Palmeiras x Flamengo

ESPN

12h - Liverpool x Southampton - ESPN

- ESPN 12h - West Ham x Leicester City - ESPN 3

- ESPN 3 14h30 - Newcastle x Chelsea - ESPN

- ESPN 16h45 - Wolverhampton x Arsenal - ESPN

