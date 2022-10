Hamilton irá à Câmara dos Deputados receber título de cidadão honorário do Brasil

O piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton confirmou presença na cerimônia solene da Câmara dos Deputados que lhe concederá o título de cidadão honorário do Brasil. O evento está marcado para acontecer no próximo dia 7 de novembro, às 16 horas, no Plenário.

A Câmara dos Deputados promulgou, no dia 9 de junho, o título ao heptacampeão britânico. A homenagem foi sugerida pelo deputado federal André Figueiredo (PDT-CE).

Na época, Hamilton foi às redes sociais comemorar a honraria recebida pela Câmara dos Deputados, com uma foto em que aparece enrolado em uma bandeira do Brasil. Veja abaixo:

"Sem palavras! Hoje eu virei cidadão honorário de um dos meus lugares favoritos no mundo. Eu não sei nem o que dizer agora. Obrigado Brasil. Amo vocês, não vejo a hora de ver vocês de novo", escreveu o piloto.

O deputado André Figueiredo destacou, ao justificar a concessão do título de cidadão honorário ao britânico, que o heptacampeão ao vencer o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 chegou a dar uma volta adicional em Interlagos com a bandeira do Brasil, repetindo gesto de Ayrton Senna.