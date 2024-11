GP de São Paulo de F1 2024: horário e onde assistir à classificação e corrida ao vivo neste domingo

A temporada 2024 de Fórmula 1 tem sido de fortes emoções, e este fim de semana não seria diferente com o Grande Prêmio de São Paulo, a 21ª etapa do campeonato. Neste domingo, 3 de novembro, ocorre a classificação e a corrida final no Circuito de Interlagos, na zona sul da capital paulista.

Adiada devido à forte chuva deste sábado, 2, a fase de classificação abrirá o dia, que teve ajustes significativos na programação.

Em comunicado, a FIA justificou que a alteração no horário da corrida "foi necessária" para assegurar aos fãs um dia completo de Fórmula 1. "Tanto a FIA quanto a Fórmula 1 acreditam que essa mudança de horário é necessária e a coisa certa a fazer por todos os nossos fãs apaixonados", disse a organização.

A organização da Fórmula 1 também expressou gratidão aos fãs que permaneceram no Autódromo de Interlagos na tarde deste sábado, aguardando a chance de assistir à classificação. Prevista inicialmente para as 15h, a sessão foi postergada sucessivamente até as 17h.

“Com as condições em São Paulo hoje, foi tomada a decisão de não prosseguir com a classificação devido à baixa visibilidade, água na pista e luz baixa. A segurança é sempre a consideração primordial em tais circunstâncias e, embora tenha sido dado o máximo de tempo possível para permitir que as condições melhorassem, infelizmente não melhoraram”.

Resultado da última prova

Em uma corrida sprint no GP de São Paulo marcada por tensão e equilíbrio entre os quatro primeiros colocados, Lando Norris, da McLaren, terminou na primeira posição após ter a vitória cedida pelo seu companheiro de equipe, Oscar Piastri.

Depois de um safety car virtual no fim por abandono de Nico Hulkenberg, da Haas, Verstappen ainda tentou atacar Piastri pelo segundo lugar. No entanto, nem com a terceira posição, que conquistou na pista ao ultrapassar Charles Leclerc, o piloto holandês terminou. Depois da prova, o tricampeão foi punido com 5 segundos por ultrapassar o delta de velocidade do safety car virtual, caiu para quarto e perdeu a posição no pódio para o monegasco da Ferrari.

Com a vitória na corrida sprint, Lando Norris soma mais oito pontos na classificação e sobe para 323. Com os cinco obtidos após o quarto lugar, Max Verstappen agora tem 367 - a distância entre os dois caiu para 44 pontos. Leclerc mantém a terceira posição com 297.

Como assistir ao GP de São Paulo de F1 2024 online?

A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 dólares por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.

Também haverá transmissão da Band e Bandsports. É possível acompanhar as etapas online pela Bandplay.

Horário dos treinos, classificação e corrida do GP de São Paulo de F1 2024

A nova etapa da temporada de 2024 da Fórmula 1 será transmitida exclusivamente pela Band, tanto na TV aberta quanto no BandSports, canal de TV por assinatura, além de ser disponibilizada nos sites Band.com.br e Bandplay. Veja a programação a seguir:

Classificação - domingo, 3 de novembro, às 7h; Onde assistir: Band, Bandsports e F1TV Pro .

- domingo, 3 de novembro, às 7h; Onde assistir: . Corrida Final - domingo, 3 de novembro, às 12h; Onde assistir: Band, Bandsports e F1TV Pro.

Veja quem são os pilotos na F1 este ano

RBR : Max Verstappen e Sergio Pérez

Ferrari : Charles Leclerc e Carlos Sainz

Mercedes : Lewis Hamilton e George Russell

Alpine : Esteban Ocon e Pierre Gasly

McLaren : Lando Norris e Oscar Piastri

Sauber (ex-Alfa Romeo) : Valtteri Bottas e Guanyu Zhou

Aston Martin : Fernando Alonso e Lance Stroll

Haas : Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg

RB (ex-AlphaTauri) : Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo

Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1