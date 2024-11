GP de São Paulo 2024: após chuvas de sábado, veja a previsão do tempo para a corrida neste domingo

A forte chuva atingiu o Autódromo de Interlagos na tarde deste sábado, 2, levando a organização da Fórmula 1 a adiar para este domingo, 3, o treino de classificação que definirá o grid de largada do GP de São Paulo.

O treino foi reagendado para as 7h30, enquanto a corrida, que inicialmente estava marcada para 14h, foi antecipada para 12h30, ambos no horário de Brasília. Por outro lado, a previsão do tempo não é animadora para quem espera um dia sem chuva.

De acordo com o site de meteorologia Weather, associado ao Google, o autódromo deve registrar chuvas desde o final da madrugada. Com a corrida marcada para 12h30, a classificação foi antecipada para a manhã. Mesmo assim, há mais de 75% de chance de fortes chuvas no horário.

A prova principal também deve ocorrer sob chuva intensa, com mais de 80% de probabilidade de precipitação, e a expectativa é que o mau tempo persista até pelo menos 20h.

Impacto do clima na corrida

A organização decidiu adiar definitivamente o treino devido à baixa visibilidade e ao acúmulo de água na pista. A decisão foi oficializada pouco antes das 17h, quase duas horas após o horário originalmente previsto para a sessão.

O temporal em Interlagos começou cerca de 45 minutos antes do início da classificação para o GP, com fortes ventos, raios e trovões atingindo a região.

Com a intensidade da chuva em um curto espaço de tempo, diversas poças se formaram na pista. A equipe de organização tentou, por cerca de 30 minutos, drenar a água acumulada, mas a garoa persistente dificultou o escoamento completo.

Um dos principais motivos para o adiamento foi o uso dos pneus especiais para chuva intensa, que, devido à sua tração, lançam grande quantidade de água para trás, comprometendo a visibilidade dos pilotos na corrida.

Confira a previsão completa para domingo, 3 de novembro

Antes de sair de casa para assistir às últimas etapas do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, certifique-se da previsão de chuva para o dia e saiba quais objetos são permitidos levar.

Veja a seguir a previsão do tempo:

Domingo, 7h: 85% de chance de chuva

Domingo, 8h: 77% de chance de chuva

Domingo, 9h: 78% de chance de chuva

Domingo, 10h: 80% de chance de chuva

Domingo, 11h: 88% de chance de chuva

Domingo, 12h: 83% de chance de chuva

Domingo, 13h: 82% de chance de chuva

Domingo, 14h: 86% de chance de chuva

Domingo, 15h: 84% de chance de chuva

Domingo, 16h: 85% de chance de chuva

Domingo, 17h: 84% de chance de chuva

Domingo, 18h: 83% de chande de chuva

O que é proibido levar para o GP de São Paulo?

A organização do Grande Prêmio de São Paulo informou que é proibido entrar no Autódromo de Interlagos com objetos que possam causar ferimentos, desconforto ou constrangimento, além de itens que comprometam a segurança coletiva ou que não estejam de acordo com as normas legais e sanitárias.

Confira a seguir os itens estão proibidos: