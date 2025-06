George Russell (Mercedes) conquista pole position do GP do Canadá de F1

O piloto britânico George Russell (Mercedes) vai largar da pole position no Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 no domingo, após marcar o melhor tempo na classificação neste sábado, 14, no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal.

O tetracampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) e o atual líder do campeonato Oscar Piastri (McLaren) registraram o segundo e o terceiro melhores tempos, respectivamente.

Para Russell, a pole position deste sábado é sua segunda vez consecutiva no Canadá, tendo conquistado a pole de 2024 superando o então dominante Verstappen por 0,160 segundos.

Seu companheiro de equipe Kimi Antonelli (Mercedes) largará ao lado de Piastri na segunda fila, à frente da Ferrari de Lewis Hamilton e da Aston Martin do espanhol Fernando Alonso.

Lando Norris (McLaren), apenas 10 pontos atrás de seu companheiro de equipe Piastri no Mundial de Pilotos, largará da oitava posição ao lado do monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

O outro piloto da Red Bull, Yuki Tsunoda, registrou o 11º tempo mais rápido, mas devido a uma punição devido a um incidente durante a terceira sessão de treinos livres, largará da última posição.

O principal beneficiário desta penalização é o argentino Franco Colapinto (Alpine), que, apesar de ter marcado o 12º melhor tempo do dia, vai largar na 11ª posição.