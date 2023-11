Fortaleza x Palmeiras: onde assistir, horários e escalações pelo Brasileirão

O Fortaleza e o Palmeiras se enfrentam neste domingo, 26, às 18h30, na Arena Castelão. A partida é válida pela 35º rodada do Brasileirão Série A.

Para manter sua posição na liderança e continuar na disputa pelo título, o Verdão precisa conquistar uma vitória, já que seus adversários estão todos próximos na parte superior da tabela, aguardando por um vacilo do time paulista.

Até o momento, as equipes se enfrentaram 22 vezes, e o time paulista possui uma vantagem no número de vitórias, tendo vencido 10 confrontos, contra sete do time cearense, além de cinco empates. No primeiro turno do Brasileirão, o embate em São Paulo terminou com a vitória do time da casa por 3 a 1.

Já o Fortaleza encontra-se na 12ª posição no Brasileirão, totalizando 43 pontos, porém enfrenta uma sequência recente de derrotas e empates. Na última partida, sofreu uma derrota por 2 a 1 contra o Cuiabá, atuando fora de casa.

O Palmeiras está em alta e mantém o foco na conquista do título do Brasileirão. Mantendo uma vantagem de dois pontos na liderança - lembrando que o vice-líder Botafogo tem um jogo a menos -, a equipe liderada por Abel Ferreira está determinada a não desperdiçar a oportunidade de mais uma vitória. Na última rodada, venceu o Internacional por 3 a 0.

Provável escalação do Palmeiras

Kaique; Gilberto, Talisca, Gabriel Vareta e Ian; Léo, Patrick e Kauan Santos; Edney, Thalys e Arthur.

Técnico: Lucas Andrade.

Provável escalação do Fortaleza

​João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre e Pochettino; Marinho, Guilherme e Lucero.

Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras pelo Brasileirão Série A?

O jogo deste domingo, às 18h30, entre Fortaleza x Palmeiras terá transmissão ao vivo na Premiere.

Como assistir online o jogo do Palmeiras?

Você pode assistir a partida online pela Premiere.

Qual é o próximo jogo do Palmeiras?

29/11 - Palmeiras x América-MG - Brasileirão Série A

Qual é o próximo jogo do Fortaleza?