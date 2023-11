Atlético-MG x Grêmio: onde assistir, horários e escalações pelo Brasileirão

O Atlético-MG e o Grêmio se enfrentam neste domingo, 26, às 16h, na Arena MRV, em Minas Gerais. A partida é válida pela 35º rodada do Brasileirão Série A.

O confronto traz duas equipes buscando a vitória, seja para manter viva a esperança pelo título ou garantir uma posição no G4 ao fim do campeonato.

Até o momento, as equipes se enfrentaram em 76 ocasiões. O Grêmio saiu vitorioso em 31 jogos, enquanto o Atlético-MG conquistou a vitória em 24 partidas, registrando ainda 21 empates. No primeiro turno do Brasileirão, o Tricolor levou a melhor, vencendo por 1 a 0, em partida disputada no Rio Grande do Sul.

O Atlético-MG ocupa a quinta posição no Brasileirão, somando 57 pontos, apenas dois a menos que o último time do G4. Uma vitória é crucial para o Galo na tentativa de garantir um lugar entre os quatro primeiros ao final desta rodada. Na última partida, a equipe venceu o Goiás por 2 a 1.

Por outro lado, o Grêmio está na terceira colocação, com 59 pontos, ainda mantendo o sonho vivo de conquistar o título nacional. No último jogo, sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Corinthians e busca retornar ao caminho das vitórias.

Provável escalação do Atlético-MG

Everson, Saravia, Jemerson, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho e Rubens; Paulinho e Hulk

Técnico: Luiz Felipe Scolari (Felipão).

Provável escalação do Grêmio

​Gabriel Grando, Fábio, Gustavo Martins (Rodrigo Ely), Bruno Uvini, Kannemann e Reinaldo; Ronald, Carballo e Cristaldo; Galdino (Besozzi) e Luis Suárez

Onde assistir ao vivo o jogo do Grêmio pelo Brasileirão Série A?

O jogo deste domingo, às 16h, entre Atlético-MG x Grêmio terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere.

Como assistir online o jogo do Grêmio?

Você pode assistir a partida online pela Premiere e Globoplay.

Qual é o próximo jogo do Grêmio?

30/11 - Gremio x Goias - Brasileirão Série A

Qual é o próximo jogo do Atlético-MG?