Fortaleza e Volt Sport celebram mais de 150 mil camisas vendidas e R$ 40 milhões de faturamento

Com apenas um ano e meio de parceria, Fortaleza e a Volt Sport, fornecedora de material esportivo do clube, ultrapassaram a marca de 150 mil camisas vendidas e R$ 40 milhões de faturamento bruto. O número engloba apenas os itens de jogo, sem contar a comercialização de itens casuais e linhas comemorativas. De acordo com os números divulgados, desde a chegada da Volt, o Tricolor do Pici aumentou em 30% o faturamento com as peças oficiais.

Além das camisas principais, Volt e Fortaleza também se caracterizam pela idealização de projetos especiais para os torcedores, com camisas para o Dia dos Pais, Outubro Rosa e terceiros uniformes comemorativos. Recentemente, o clube apresentou um uniforme em homenagem a Alcides Santos, fundador do Fortaleza.

A modernização das lojas, espaços que são administrados pela fornecedora brasileira, também fez parte do processo. Além disso, o Laion World, maior espaço temático de um clube no país, também foi idealizado durante a parceria.

“Os números mostram que a parceria não é apenas positiva para o Fortaleza, mas é muito importante para o crescimento da marca da Volt. Hoje, o clube é referência em gestão no futebol brasileiro, se consolidou na Série A e passou a ser figura frequente em competições internacionais, fatores que fomentam a comercialização de produtos e nos ajudam a criar projetos esporádicos. Tenho certeza que a relação ficará ainda mais forte nos próximos anos”, comenta Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt.

"Usar a camisa do Fortaleza é uma demonstração de apoio, de amor, de satisfação, de respeito, de orgulho pelo clube, e o que a gente percebe também é que vestir essa camisa representa uma identidade. Os nossos torcedores gostam de usar a camisa do Laion não só aqui no nosso Estado, mas de viajar com elas pelo Brasil, pelo exterior, para mostrar que são Fortaleza onde quer que esteja. Para mostrar que tem orgulho de torcer para um time e que nos últimos anos tem dado muito mais orgulho de ser tricolor", celebra o CEO do Fortaleza EC SAF, Marcelo Paz.