Fórmula 1 2023: veja onde assistir ao vivo aos treinos para o GP da Áustria

Neste sábado, 01, acontece a prova de classificação e a corrida Sprint no circuito Zeltweg Airfield em Spielberg, Áustria, a corrida Sprint faz parte da nona etapa da Fórmula 1 em 2023. Ao todo 20 pilotos entrarão para o grid, com três treinos livres e um classificatório.

Introduzida em 2021 a modalidade Sprint, corridas com 100 km de duração, tem como objetivo movimentar algumas etapas, os treinos classificatórios e a corrida Sprint não tem qualquer relação com o grid de largada e nem de pontos para o campeonato de F1 sendo um evento à parte do campeonato.

Já com relação à corrida oficial, o primeiro e único treino livre foi liderado por Max Verstappen (RBR), seguido por Carlos Sainz (Ferrari) e em terceiro Charles Leclerc (Ferrari)

A corrida classificatória para o grid de domingo seguiu liderada por Max Verstappen (RBR), Charles Leclerc (Ferrari) em segundo e Carlos Sainz (Ferrari) em terceiro, Lando Norris e Lewis Hamilton fecharam, respectivamente, o 4º e 5º lugar

Onde assistir ao vivo aos treinos livres e Qualificatória do GP da Áustria para F1

Os treinos livres e a corrida qualificatória são transmitidos somente nos canais por assinatura (BandSports ou F1 TV, serviço de streaming que custa US$ 5,19 por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo).

Classificatória Sprint – sábado, 01/07, às 07h; transmissão: Band, BandSports e F1TV.

Corrida Sprint– sábado, 01/07, às 11h30; transmissão: Band, BandSports e F1 TV.

Corrida - domingo, 02/07 às 10h; transmissão Band, BandSports e F1 TV

Veja quem são os pilotos na F1 neste ano

Neste ano, o grid terá os 20 pilotos titulares, com direito a três calouros: Oscar Piastri, Nyck de Vries e Logan Sargeant.

RBR: Max Verstappen e Sergio Pérez

Ferrari: Charles Leclerc e Carlos Sainz

Mercedes: Lewis Hamilton e George Russell

Alpine: Esteban Ocon e Pierre Gasly

McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Alfa Romeo: Valtteri Bottas e Guanyu Zhou

Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll

Haas: Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg

AlphaTauri: Yuki Tsunoda e Nyck de Vries

Williams: Alex Albon e Logan Sargeant

Como assistir F1 online e de graça?

A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo. A transmissão também acontece na TV Band.

