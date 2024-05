Palmeiras x Botafogo-SP: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Brasil

O Palmeiras e o Botafogo-SP se enfrentam nesta quinta-feira, 23, às 19h, no Estádio Santa Cruz, no interior de São Paulo. A partida é válida pela 3º fase da Copa do Brasil e terá transmissão no Sportv, Globoplay e Premiere.

O Verdão entra em campo com a vantagem de ter vencido o primeiro confronto por 2 a 1. Após se classificar para as oitavas de final da Libertadores, o Palmeiras busca avançar também na Copa do Brasil.

O time tem a vantagem do empate, mas deve entrar com força máxima na partida, aproveitando o descanso proporcionado pela paralisação do Brasileirão. Aníbal Moreno e Endrick, que se recuperaram de lesões leves recentemente, devem ser escalados no time titular.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras x Botafogo-SP hoje pela Copa do Brasil?

O jogo desta quinta-feira, 19h, entre o Palmeiras e Botafogo-SP terá transmissão ao vivo no Sportv, Globoplay e Premiere.

Provável escalação do Palmeiras

Weverton; Mayke (Rocha), Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos (Gabriel Menino) e Veiga; Lázaro, Estêvão e Endrick.

Provável escalação do Botafogo-SP

Michael; Matheus Costa, Lucas Dias e Bernardo Schappo; Emerson Negueba, Matheus Barbosa, Gustavo Bochecha, Patrick Brey e Jean Victor; Alex Sandro e Leandro Pereira.