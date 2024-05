São Paulo x Águia de Marabá: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Brasil

O São Paulo e Águia de Marabá se enfrentam nesta quinta-feira, 23, às 21h30, no MorumBis, na zona oeste da capital paulista. A partida é válida pela 3º fase da Copa do Brasil e terá transmissão no Prime Video.

Depois de sua vitória no Pará, o Tricolor Paulista pode até perder por um gol de diferença para garantir a classificação.

No primeiro confronto, o São Paulo tomou um susto quando o Águia de Marabá abriu o placar com um gol de Wender no Mangueirão, mas conseguiu virar o jogo com dois gols de Juan e um de Luiz Gustavo.

Esta semana foi a primeira livre para o São Paulo desde a chegada do treinador Luis Zubeldía. Devido à suspensão das rodadas 7 e 8 do Brasileirão por causa dos alagamentos no Rio Grande do Sul, o time paulista não enfrentou o Cruzeiro, em uma partida que estava marcada para a última segunda-feira.

Enquanto isso, o Águia de Marabá enfrenta dificuldades na Série D do Brasileirão. A equipe paraense somou apenas dois pontos em quatro jogos e está na lanterna do Grupo B. O clube recentemente trocou de treinador, com Mathaus Sodré sendo demitido e Glauber Ramos assumindo a função.

Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo x Águia de Marabá hoje pela Copa do Brasil?

O jogo desta quinta-feira, 21h30, entre o São Paulo e Águia de Marabá terá transmissão ao vivo no Prime Video.

Como assistir online o jogo do São Paulo x Águia de Marabá

hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Prime Video.

Provável escalação do São Paulo

Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Patryck (Welington); Alisson, Bobadilla, Nestor e Lucas; Luciano e André

Técnico: Luis Zubeldía

Provável escalação do Águia de Marabá

Axel Lopes; Daelson, Betão, Caíque Baiano, David Cruz e Alan Maia; Júnior Dindê, Patrick e Braga; De Paula (Wander) e Rodrigão