Piloto holandês de 18 anos morre em circuito de base da F1

O piloto holandês Dilano van't Hoff, de 18 anos, morreu neste sábado, 1°, após um acidente numa corrida no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica, pela Fórmula Regional Europeia, que é como uma categoria de base da Fórmula 1.

O jovem estava competindo pela equipe holandesa MP Motorsport, que confirmou a morte em nota. "Estamos arrasados com a perda de um dos nossos mais brilhantes talentos holandeses, que trouxe tanta energia para nossa equipe durante os anos em que correu conosco", escreveu.

A prova acontecia sob chuva desde o começo da manhã, o que deixou o ambiente com baixa visibilidade. O acidente envolveu vários carros. Van't Hoff colidiu com outro carro e ficou atravessado na pista, segundo a Reuters. O piloto Adam Fitzgerald estava logo atrás e não conseguiu desviar, atingindo a lateral do carro.

Quatro anos atrás, no mesmo circuito, o francês Anthoine Hubert morreu após uma colisão semelhante.

O presidente-executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, prestou uma homenagem ao jovem piloto. "Dilano morreu em busca de seu sonho de alcançar o auge do automobilismo. Junto com toda a comunidade do automobilismo, nossos pensamentos estão com sua família e entes queridos", comentou.

No Grande Prêmio da Áustria, equipes e pilotos da Fórmula 2 também prestaram homenagem com um minuto de silêncio.

Quem é Dilano Van't Hoff?

Dilano Van't Hoff nasceu em Dordrecht, na Holanda, em julho de 2004. Ele começou sua carreira internacional como piloto de automobilismo aos 11 anos de idade e chegou a ficar em 1° lugar no Campeonato Espanhol de F4 em 2021 pela MP Motorsport, equipe da qual fez parte até o dia de sua morte em 1° de julho de 2023. Van't Hoff faleceu aos 18 anos de idade, semanas antes de completar dezenove, após um acidente no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica.

