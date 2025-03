Fluminense x Flamengo: onde assistir e horário pela final do Campeonato Carioca

O Fluminense recebe o Flamengo nesta quarta-feira, 12 de março, às 21h30, no Maracanã, no grande jogo da final do Campeonato Carioca. O clássico carioca promete ser emocionante, com os dois times em busca do título estadual.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense x Flamengo hoje pela final do Campeonato Carioca?

A partida entre Fluminense x Flamengo terá transmissão ao vivo na Globo, Band, Sportv, Premiere e Canal GOAT, a partir das 21h30.

Como assistir online o jogo do Fluminense x Flamengo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, Premiere Play, Sportv Play ou Canal GOAT no YouTube.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.