Fluminense x Corinthians: onde assistir, escalações e horário do jogo pelo Brasileirão

Fluminense e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira, 19, às 21h30, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pela 27ª rodada do Brasileirão Série A.

Em um dos principais jogos da rodada, Fluminense e Corinthians entram em campo com objetivos diferentes. O Tricolor carioca, finalista da Libertadores da América, busca vencer para se firmar na parte de cima da tabela.

Já o Timão, 14º colocado, busca se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. A equipe vem de empate contra o Flamengo na última rodada e não vence a quatro jogos.

Escalação do Fluminense contra o Corinthians

Fábio; Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo e Marcelo; André (Martinelli), Alexsander e Ganso; Keno, John Kennedy (Arias) e Cano.

Escalação do Corinthians contra o Fluminense

Cássio, Fagner, Bruno Méndez (Caetano), Gil e Fábio Santos; Maycon, Fausto Vera e Renato Augusto; Gustavo Mosquito (Rojas), Yuri Alberto e Romero

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Corinthians hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quinta-feira, às 21h30, entre Fluminense x Corinthians terá transmissão no SporTV e Premiere.

Como assistir online Fluminense x Corinthians hoje?

Você pode assistir a partida online através do Premiere, através da Amazon Prime Video e Globoplay.

Qual é o próximo jogo do Fluminense ?

22/10 - RB Bragantino x Fluminense - Brasileirão Série A

Qual é o próximo jogo do Corinthians ?