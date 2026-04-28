Fluminense avança para ter Hulk e espera definição do Atlético-MG para contratar jogador

O Fluminense está com conversas avançadas para ter o atacante Hulk. O Tricolor, embora não tenha realizado uma reunião definitiva com o Atlético-MG, segue as tratativas para ter o atacante.

Na última segunda-feira, 27, os clubes tiveram contatos para encontrar a melhor forma de negócio, segundo o ge. Hulk, inclusive, está treinando separado dos companheiros devido às negociações.