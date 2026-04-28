Esporte

Fluminense avança para ter Hulk e espera definição do Atlético-MG para contratar jogador

Atleta de 39 anos está treinando separado do elenco do Galo e aguarda para saber sobre seu futuro

Hulk: Jogador deve sair do Atlético-MG após não ter o contrato renovado ( (Foto: Marco Buenavista/Sports Press Photo/Getty Images))

Hulk: Jogador deve sair do Atlético-MG após não ter o contrato renovado ( (Foto: Marco Buenavista/Sports Press Photo/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 28 de abril de 2026 às 15h28.

O Fluminense está com conversas avançadas para ter o atacante Hulk. O Tricolor, embora não tenha realizado uma reunião definitiva com o Atlético-MG, segue as tratativas para ter o atacante.

Na última segunda-feira, 27, os clubes tiveram contatos para encontrar a melhor forma de negócio, segundo o ge. Hulk, inclusive, está treinando separado dos companheiros devido às negociações.

O time carioca espera que seja traçado um plano para que a negociação seja a mais tranquila possível. Os contatos acontecem desde o início do ano, mas as primeiras tratativas foram complexas, não avançando, segundo o portal.

Atlético-MG quer que Hulk tenha despedida de ídolo

As negociações entre as partes geraram turbulência nos bastidores. Segundo o GE, O Atlético-MG busca resolver o mal-entendido e desfazer a ideia de que houve desrespeito com o jogador. O próprio Galo chegou a sugerir uma aposentadoria ao atleta, que tem 39 anos.

Com a sugestão, Hulk teria se sentido desprestigiado pelo clube, entendendo que não teria condições de seguir jogando na próxima temporada. Inclusive, o atacante esperava uma proposta de extensão contratual, o que não aconteceu.

Agora, o Atlético-MG tenta corrigir seu erro e está disposto a ouvir clubes interessados no jogador. O Fluminense é o principal destino para o atleta. Segundo o ge, o Galo quer que Hulk se despeça como ídolo.

Hulk está no Atlético desde 2021.  Em cinco anos, o atleta somou 140 gols em 309 jogos pelo clube.

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