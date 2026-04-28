PSG x Bayern de Munique: veja as escalações e onde assistir ao jogo da Champions League

Harry Kane: jogador é um dos principais nomes do Bayern de Munique
Publicado em 28 de abril de 2026 às 15h30.
PSG x Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira, 28, às 16h, no Parque dos Príncipes, em Paris. A partida é válida pelo jogo de ida da semifinal da Champions League. O duelo terá transmissão do SBT, TNT Sports e HBO Max
Os clubes fazem o primeiro jogo que definirá o primeiro finalista da Champions 2025/26. Os franceses chegam embalados após eliminarem o Liverpool nas quartas de final.
O PSG vem de uma temporada bastante sólida. No Campeonato Francês, o clube vem de vitória por 3 a 0 sobre o Angers e está próximo da conquista do troféu.
No entanto, o histórico recente pode ser um alerta ao clube. O Bayern venceu os últimos cinco jogos contra o PSG, incluindo nesta temporada, na fase de grupos.
Já o Bayern de Munique conquistou o título alemão de maneira antecipada, soma seis vitórias consecutivas e eliminou o Real Madrid na fase anterior. Os bávaros são um dos favoritos ao título europeu. Com uma campanha quase perfeita na Champions, o clube tem Harry Kane como um dos principais nomes da equipe.
O duelo também será entre equipes com ataques mais produtivos na competição. Ambos já marcaram 38 gols.
Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaïre-Emery, João Neves e Vitinha; Dembélé, Doué e Kvaratskhelia.
Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah e Davies; Kimmich, Pavlovic e Musiala; Olise, Harry Kane e Luis Díaz.