Flamengo x Portuguesa-RJ: onde assistir, horários e escalações pelo Campeonato Carioca

O Flamengo e Portuguesa-RJ se enfrentam neste sábado, 27, às 18h10, na Arena das Dunas, em Natal, no Rio Grande do Norte. A partida é válida pelo Campeonato Carioca.

A equipe rubro-negra, que ainda não disputou partidas no Rio de Janeiro nesta temporada, terá seu próximo confronto na Arena das Dunas, em Natal (RN). O jogo está agendado para as 18h10 (horário de Brasília).

O Flamengo estreou com uma vitória da equipe principal sobre o Audax na Arena Amazônia. Em seguida, um time alternativo, composto principalmente por jovens da base, empatou com o Nova Iguaçu no estádio Almeidão em João Pessoa, na Paraíba.

Devido ao adiamento do confronto contra o Volta Redonda para 10 de fevereiro, o Flamengo entrará em campo novamente para enfrentar a Portuguesa. Com o grupo principal em pré-temporada nos Estados Unidos, a responsabilidade no Campeonato Estadual recairá mais uma vez sobre o time alternativo.

No entanto, para este jogo, o grupo contará com três reforços: o zagueiro Pablo, o volante Thiago Maia e o lateral-direito Matheuzinho se juntaram à delegação que partiu para a capital potiguar e podem iniciar a partida.

A Portuguesa, que já disputou uma partida a mais, vem de uma vitória sobre o Sampaio Corrêa e está na quinta posição da tabela de classificação, acumulando seis pontos. O Rubro-Negro ocupa a sétima posição, com quatro pontos.

Provável escalação do Flamengo

Matheus Cunha, Matheuzinho (Santiago), Pablo (Noga), Diegão e Zé Welinton; Thiago Maia, Evertton Araújo (Rayan Lucas), Lorran; Petterson, Weverton e Thiaguinho.

Técnico: Mário Jorge.

Provável escalação do Portuguesa-RJ

​Dida, Ronaldo, Diego Guerra, Rodolfo Filemon e Pará; Anderson, Wellinton Cézar e João Paulo; Romarinho, Breno (Patrick Carvalho) e Nenê Bonilha



Técnico: João Carlos Ângelo.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo pelo Campeonato Carioca?

O jogo deste sábado, às 18h10, entre Portuguesa-RJ x Flamengo terá transmissão ao vivo no Bandsports e Canal Goat (Youtube).

Como assistir online o jogo do São Paulo?

Você pode assistir a partida online pelo Canal Goat (Youtube).