Os times mais valiosos do Brasil: estudo mostra o que está dando certo — e onde dá para crescer

Quanto os maiores times do Brasil valem e o que impacta nos valores? A consultoria Sports Value em parceria com a Football Benchmark divulgou um estudo exclusivo que revelou que o valuation dos 30 times mais valiosos em 2023 ficou no mesmo patamar de 2022, mostrando que os valores atingidos pós pandemia foram reduzidos e não se repetiram. Pelo segundo ano consecutivo Flamengo e Palmeiras seguem na liderança do ranking, seguido por Corinthians e Atlético MG.

O cálculo considera inúmeros fatores para chegar ao chamado "valuation", soma de fatores que estabelece o valor de cada clube. São levados em conta todos os ativos, como dinheiro no caixa, aplicações financeiras, valores a receber, entre outros. O estudo também considerou patrimônios, como estádio, centro de treinamento, edificações em geral, além da avaliação da marca, que considera três diferentes variáveis para a formação de valor.

Já a receita do top 30 cresceu 7% no mesmo período, atingindo a marca de R$ 9,4 bilhões. O levantamento também ponderou que os números apontam para um 'subaproveitamento' das marcas e que receita poderia estar em R$ 17,8 bilhões. Para Andrea Sartori, fundador do Football Benchmark, o mercado brasileiro passa por uma fase de transição com a chegada de novos investidores. "Esses novos recursos podem permitir que os clubes brasileiros cresçam significativamente e, talvez a longo prazo, concorram com as potências europeias mais estabelecidas", afirma.

Os top 30 clubes brasileiros em 2023, somados, registraram valuation de R$ 33,2 bilhões, ou seja, caso todos fossem negociados em sua totalidade, este seria o valor total. O Flamengo aparece como clube mais valioso do Brasil. A equipe carioca apresentou uma variação positiva de 19% em relação a 2022, aumentando o valuation de R$ 3,8 bilhões para R$ 4,5 bilhões.

O Palmeiras aparece logo em seguida com R$ 3,6 bilhões. Atualmente bi-campeão brasileiro, o Verdão viu seu valor crescer 5% em relação a 2022, impulsionado pelo aumento do seu patrimônio no último ano. Completando o pódio, aparece o Corinthians com R$ 3,1 bilhões. O Timão recuperou a terceira colocação, após ter sido ultrapassado pelo Atlético MG no ano passado. A equipe, que atualmente possui o maior patrocínio máster do Brasil com a Vai de Bet, registrou variação de 3%.

O caixa dos times ainda depende bastante das transferências de jogadores. Para Sartori, essa estratégia é essencial para a receita dos clubes, semelhante às receitas de estádio, mídia e marketing, mas faz uma ponderação. "Ainda há um potencial comercial significativo inexplorado que os clubes brasileiros devem tentar explorar nos próximos anos. Não podemos esquecer que, ao contrário de outros mercados emergentes do futebol, como os EUA, onde a paixão pelo futebol ainda precisa ser construída, o Brasil já é um dos países mais apaixonados por futebol do mundo."

As maiores porcentagens de crescimento do valuation de 2020 para cá foram majoritariamente de times que adotaram o sistema SAF ou patrocínios envolvendo 'naming rights'. O Cuiabá, por exemplo, não tem 'bet' como patrocinadora mas adotou o sistema SAF e viu o valuation subir 122% entre 2020 e 2023. O Fortaleza também virou SAF e seu valuation saltou 150% ao longo dos três últimos anos.

E por que clubes com menos torcida como Athletico-PR, Atlético-MG e Internacional valem mais que maiores como Vasco ou Grêmio? Segundo o estudo, clubes que detém ativos modernos valem mais. Controlar ativos próprios faz diferença: mesmo com menores torcidas e menor valor de marca, um estádio é muito representativo no valuation. Deter um CT, estádio novo, elenco valioso tem muito peso na avaliação final.

As marcas mais valiosas

Segundo o estudo, os clubes registraram aumento de 7% no valor de suas marcas em comparação ao ano anterior. A soma dos top 30 times vale agora R$ 9,4 bilhões, frente aos R$ 8,9 bilhões de 2022.

As três equipes de maior valuation, Flamengo, Palmeiras e Corinthians, também apresentam as marcas mais valiosas. Os aspectos considerados nessa avaliação foram: receitas produzidas pelo clube, potencial do mercado consumidor e potencial esportivo. Veja o que significa cada um:

Potencial do mercado consumidor: Nesse quesito, é analisado o potencial de consumo da marca. São colocados indices econômicos, tamanho de torcida, distribuição geográfica, público nos jogos, audiências e engajamento na mídia digital.

Potencial esportivo: Análise de quanto o clube pode se valorizar, após investir, seja em time principal, categorias de base, contratações ou salários jogadores.

Receitas oriundas da marca: É o aproveitamento real das receitas oriundas da marca, ou seja, quanto cada clube conseguiu faturar como nome. Alguns exemplos são: patrocínios, licenciamento, estádios, sócios, TV, entre outros.

O estudo dessas variáveis apontou o Flamengo como a marca mais valiosa do futebol brasileiro. O Rubro negro registrou o valor de R$ 1,9 bilhão, com variação de 44% em comparação à 2022. O crescimento foi o segundo maior, perdendo para o Fortaleza, que registrou 45%.

Em segundo, aparece o Palmeiras com R$ 1,2 bilhão. O Verdão apresentou uma variação de 33% em relação a 2022, o terceiro maior aumento. Esse valor foi impulsionado pelas receitas, com faturamento de R$ 497 milhões. Em terceiro lugar, o Corinthians registrou R$ 1,1 bilhão no valor de sua marca. Assim como o Palmeiras, esse valor também foi impulsionado pelas receitas, registrando R$ 461 milhões.

Comparativo com MLS e Europa

A soma dos valuations dos clubes brasileiros mostram grande diferença se comparada com a liga norte americana (MLS) e também equipes da Europa. Enquanto os 30 times do Brasil somados valem R$ 33,2 bilhões (US$ 6 bilhões), os da MLS valem R$ 168 bilhões (US$ 69 bilhões).

Em comparação com a Europa, Real Madrid e Manchester United, clubes mais valiosos do continente, possui o valuation de todos as equipes do Brasil, registrando R$ 33 bilhões (US$ 6 bilhões) cada um.

No ranking mundial, Flamengo e Palmeiras aparecem apenas na 19ª e 28ª colocação, respectivamente. As equipes ficam atrás de times como West Ham e Borussia Dortmund, consideradas do segundo escalão europeu.

Qual é o clube mais valioso do Brasil?

De acordo com o estudo da Sport Value, o Flamengo é o time mais valioso do brasil, no valor de R$ 4,5 bilhões.

Ranking de clubes mais valiosos do Brasil