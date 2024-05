Flamengo x Millonarios: onde assistir, horário e escalações pela Copa Libertadores

O Flamengo e Millonarios se enfrentam nesta terça-feira, 28, às 21h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela última rodada do grupo E da Copa Libertadores e terá transmissão da ESPN e Star+.

Na disputa, o Flamengo é o segundo colocado do Grupo E da Libertadores, com sete pontos acumulados. Na última partida, o Rubro-Negro goleou o líder Bolívar por 4 a 0, mas ainda precisa vencer o próximo jogo para garantir a classificação.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo x Millonarios hoje pela Copa Libertadores?

O jogo desta terça-feira, 21h, entre o Flamengo x Millonarios terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo do Flamengo x Millonarios hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Provável escalação do Flamengo

Rossi; Varela, David Luiz, Léo Ortiz (Fabrício Bruno) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson; Cebolinha e Pedro.

Técnico: Tite.

Provável escalação do Millonarios

Álvaro Montero; Delvin Alfonzo, Juan Pablo Vargas, Andrés Llinás e Jhoan Hernández; Daniel Ruiz, Daniel Catano e Emerson Rodríguez; Leonardo Castro.